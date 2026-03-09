El dólar oficial se mantuvo estable y el "blue" volvió a subir: a cuánto cerró

En un contexto de fuerte volatilidad internacional producto del conflicto en Medio Oriente, el dólar mostró estabilidad en el mercado local. Tanto la cotización minorista como la mayorista cerraron sin cambios, mientras que los tipos de cambio financieros registraron leves bajas y el dólar blue fue el único segmento que exhibió una tendencia alcista.
Con un volumen operado de U$S 340 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista finalizó la jornada en $1.416, mismo valor al que había cerrado el día anterior.
Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el límite superior de las bandas cambiarias en $1.621,98. De esta manera, el dólar mayorista quedó ubicado a un 14,6% del techo del esquema vigente, lo que implica que todavía podría subir $205,98 antes de que el organismo monetario deba intervenir para mantener la cotización dentro de los límites establecidos.
En el segmento minorista también se observó estabilidad. La cotización se mantuvo en $1.435, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.865,50.
Estos valores reflejan un comportamiento calmo dentro del mercado formal, en una jornada en la que la atención de los inversores estuvo concentrada en la evolución de los tipos de cambio alternativos y en las señales provenientes del escenario internacional.
Un informe de la consultora Max Capital señaló dos factores que ayudan a explicar por qué el tipo de cambio argentino resistió mejor la depreciación que afectó a otras monedas de la región.
Según los analistas, por un lado “los factores idiosincrásicos siguen pesando fuerte”, aunque mencionaron que durante la semana pasada también influyeron algunas ventas de bonos dollar-linked.
Por otro lado, destacaron que la condición de Argentina como exportador neto de petróleo podría aliviar presiones cambiarias. En ese sentido, estimaron que el país podría beneficiarse con algo más de U$S 1.000 millones adicionales en exportaciones por cada aumento del 10% en el precio internacional del crudo.
En el mercado paralelo, el dólar blue avanzó $10 y cerró en $1.425, ampliando la brecha respecto de la cotización oficial.
En tanto, en el segmento bursátil los dólares financieros mostraron un comportamiento levemente descendente. El dólar MEP cayó a $1.433,39, mientras que el contado con liquidación se ubicó en $1.477,13.
En paralelo, el riesgo país registró un incremento y alcanzó los 583 puntos, lo que implicó una suba de ocho unidades respecto del cierre anterior. Analistas atribuyen este movimiento a la cautela de los inversores frente a la volatilidad global y a la incertidumbre que rodea a los activos argentinos.