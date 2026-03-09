El dólar oficial se mantuvo estable y el "blue" volvió a subir: a cuánto cerró

Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el límite superior de las bandas cambiarias en $1.621,98. De esta manera, el dólar mayorista quedó ubicado a un 14,6% del techo del esquema vigente, lo que implica que todavía podría subir $205,98 antes de que el organismo monetario deba intervenir para mantener la cotización dentro de los límites establecidos.