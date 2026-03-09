Del sueño de un vecino al orgullo de un barrio: la historia de El Corte FC, el club de Alderetes que creció a pulmón

El club autopercibido

Antes de las oficinas y los trámites legales, El Corte ya existía en el convencimiento de su gente. "Desde siempre nos autopercibíamos club. Aunque no éramos nada legalmente, nosotros sentíamos que sí", recuerda con una sonrisa. Esa seriedad se notaba en la cancha de las ligas barriales, en donde marcaban la diferencia por su planificación y organización. "Nunca nuestro objetivo fue sólo ganar, sino que el chico aprenda y se forme. Ganar terminó siendo una consecuencia de hacer las cosas bien", explica, pausando su narración para pedirle a uno de sus colaboradores que alcance más agua a los jugadores.