Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

Manchester City-Nottingham Forest y Aston Villa-Chelsea se enfrentarán por la Premier League.

LEVANTAR. De la mano de Leandro Paredes, Boca Juniors tiene la necesidad de sumar para regresar a la zona de clasificación del torneo. LEVANTAR. De la mano de Leandro Paredes, Boca Juniors tiene la necesidad de sumar para regresar a la zona de clasificación del torneo. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 33 Min

La Liga

14.50: Rayo Vallecano-Real Oviedo (ESPN 3)

MLB

15: Boston Red Sox-New York Yankees (Disney +)

Premier League

16.20: Manchester City-Nottingham Forest (Disney +)

16.20: Fulham-West Ham United (Disney +)

16.20: Brighton and Hove Albion-Arsenal (ESPN 2)

16.20: Aston Villa-Chelsea (ESPN)

17: Newcastle United-Manchester United (Disney +)

Coupe de France

16.30: Lorient-Nice (DSports)

17: Marseille-Toulouse (DSports)

Supercopa de Italia

17: Lazio-Atalanta (DSports)

Copa Libertadores

18.45: Carabobo-Sporting Cristal (Disney +)

21: Atlético Nacional-Millonarios (ESPN 2)

21: O'Higgins-Deportes Tolima (Disney +)

Copa Sudamericana

19: Caracas-Metropolitanos (DSports 2)

19: Blooming-San Antonio Bulo Bulo (ESPN 2)

21.30: Universidad de Chile-Palestino (DSports)

21.30: Sportivo Trinidense-Olimpia (ESPN 3)

21.30: Atlético Nacional-Millonarios (ESPN 2)

23: Deportivo Cuenca-Libertad (E) (DSports 2)

NBA

21: Oklahoma City Thunder-New Yrok Knicks (ESPN 49

23.30: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (ESPN 4)

Liga Profesional

21: Lanús-Boca Juniors (ESPN Premium)

NHL (Hockey sobre hielo)

23.59: Anaheim Ducks-New Yok Inslanders (ESPN 3)

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético LanúsManchester City Football ClubChelsea Football ClubLiga PremierLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
2

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
3

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
5

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni
6

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Más Noticias
El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Comentarios