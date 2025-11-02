Garmendia, San Ramón y Cruz Alta vuelven a Primera de la Liga Tucumana

En el caso de Garmendia FC, el regreso se dio después de 13 años. El equipo dirigido por David Cuello superó a Eudoro Avellaneda por 2 a 1, en la cancha de Sportivo Guzmán, ante un gran marco de público que acompañó desde las dos tribunas. Los goles llegaron en el complemento: Daniel Corbalán, el capitán y emblema del plantel, abrió el marcador a los 50 segundos de la segunda parte, mientras que Adrián Figueroa, que había ingresado en el tramo final, amplió la ventaja con una gran maniobra individual. Sobre el cierre, Saracho descontó para Eudoro, aunque el festejo se vio interrumpido por la preocupación: el jugador sufrió un golpe y debió ser trasladado en ambulancia al Centro de Salud, donde le realizaron estudios y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.