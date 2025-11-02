Garmendia, San Ramón y Cruz Alta vuelven a Primera de la Liga Tucumana

La emoción volvió a abrazar al fútbol del interior tucumano. Garmendia FC, San Ramón y Cruz Alta lograron este fin de semana el ansiado ascenso a la Primera división de la Liga Tucumana de Fútbol, y en 2026 volverán a competir en la máxima categoría del fútbol local. Tres instituciones con historia, con arraigo en sus comunidades y con una alegría que desbordó los límites de sus pueblos.
En el caso de Garmendia FC, el regreso se dio después de 13 años. El equipo dirigido por David Cuello superó a Eudoro Avellaneda por 2 a 1, en la cancha de Sportivo Guzmán, ante un gran marco de público que acompañó desde las dos tribunas. Los goles llegaron en el complemento: Daniel Corbalán, el capitán y emblema del plantel, abrió el marcador a los 50 segundos de la segunda parte, mientras que Adrián Figueroa, que había ingresado en el tramo final, amplió la ventaja con una gran maniobra individual. Sobre el cierre, Saracho descontó para Eudoro, aunque el festejo se vio interrumpido por la preocupación: el jugador sufrió un golpe y debió ser trasladado en ambulancia al Centro de Salud, donde le realizaron estudios y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.
La victoria fue indiscutible. Garmendia mostró solidez, orden y efectividad en los momentos clave. “Feliz por devolverle el lugar a mi querido Garmendia en Primera. Y seguro que en lo personal, este fue el mejor gol de los 24 que anoté durante la temporada”, dijo un emocionado Corbalán, que fue expulsado en tiempo adicional por Maximiliano Leal, a instancias del asistente Gabriel Adet.
En Villa Quinteros, el fútbol también tuvo su fiesta. San Ramón venció 1 a 0 a Ingenio Viejo en cancha de Ñuñorco y concretó su regreso a la división superior después de siete años. El tanto de la victoria lo marcó su eterno goleador, Carlos Campos, a los 28 minutos del primer tiempo. Campos, autor de 20 tantos en la temporada, resumió la emoción del momento: “Feliz por ser parte de esto y quedar en la historia en una categoría muy difícil”. Bajo la conducción técnica de Carlos Monteros, el “Santo” de Villa Quinteros logró una campaña pareja, con equilibrio entre experiencia y juventud, que le permitió volver a la elite liguista.
El tercer ascenso llegó desde Colombres, donde Cruz Alta le ganó por penales (5-4) a El Corte FC tras igualar sin goles en cancha de Atlético Concepción. El héroe fue el arquero Darío Sánchez, que detuvo dos ejecuciones y selló el retorno del “Cuervo del Este” a Primera tras 12 años de ausencia. Aunque El Corte dominó gran parte del encuentro y generó las chances más claras, la definición desde los 12 pasos consagró a Cruz Alta. Los festejos se trasladaron a la plaza principal de Colombres, convertida en escenario de una gran celebración.
Mientras tanto, por el Repechaje del Anual, Deportivo Aguilares goleó 3 a 0 a Lastenia con dos tantos de Carlos Gauna y otro de Exequiel Díaz, y se clasificó a las semifinales. Hoy, desde las 16.30, se enfrentarán San Lorenzo (Delfín Gallo) y Argentinos del Norte en cancha de Atlético Concepción.
Semifinal
Por otro lado, la primera semifinal del Torneo Anual de Primera la protagonizarán hoy Concepción FC y Bella Vista desde las 16.30 en la cancha de San Martín. En caso de igualdad, el pase a la final se definirá por penales.