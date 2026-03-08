Quién es Agustina Albarracín, la sensei tucumana que impulsa a las mujeres en el karate

Con apenas 25 años, Agustina Albarracín acumula dos décadas dentro del karate. Lo que empezó como una actividad para aprender a defenderse terminó convirtiéndose en su forma de vida. Hoy es sensei y lidera una delegación de ocho tucumanas que viajará a Rosario para competir en el Open de Karate, un torneo exclusivo para mujeres que se realiza cada año en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.