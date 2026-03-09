Vacaciones en Semana Santa: cuánto necesita una familia para llegar a l Quebrada de Humahuaca

Semana Santa en Jujuy: costo de pasajes y nafta

Hay al menos tres opciones para viajar hasta San Salvador de Jujuy en colectivo. Parten desde la Terminal de Ómnibus de Tucumán y llegan hasta allí las empresas Andesmar, Flecha Bus y 20 de Junio. Un coche semicama de Andesmar con salida el miércoles 1 de abril a las 19.15 y llegada a las 0.53 cuesta $45.000 por persona al 9 de marzo. En caso de viajar en familia, se necesitarían $90.000 por persona para ir y volver; un total de $360.000 solo para el traslado de cuatro personas. El pasaje más económico es el de la empresa 20 de Junio, que cuesta $28.665 por persona para hacer un solo trayecto. En este caso, se necesitarían $229.320 para una familia de cuatro personas.