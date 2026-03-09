Secciones
SociedadTurismo

Vacaciones en Semana Santa: cuánto necesita una familia para llegar a l Quebrada de Humahuaca

Aunque viajar en vehículo particular es considerablemente más económico, trasladarse en colectivos de larga distancia representa otra comodidad para el conductor y una alternativa para quienes no tienen movilidad propia.

Vacaciones en Semana Santa: cuánto necesita una familia para llegar a l Quebrada de Humahuaca Foto: Diario Popular
Hace 17 Min

Faltan poco más de 20 días para que el fin de semana extra largo habilite las posibilidades de viajar a los argentinos. Los cuatro días de Semana Santa que incluirán dos feriados, un sábado y un domingo, serán suficientes para hacer una escapada, pero no demasiado lejos. Los destinos del norte, como Jujuy y, en particular, Tilcara, se convierten en buenas alternativas para hacer un paseo y no quedarse en la provincia. Pero, antes de planificar el viaje, es indispensable armar un presupuesto.

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Al momento de hacer turismo, es importante contemplar cuáles serán los gastos indispensables. Esto es: traslados, hospedaje y alimentación, además de algunos gustos y permitidos que pueden surgir en el lugar de destino. El viaje es uno de los gastos más considerables de una salida de estas características. Para viajar a Jujuy, hay algunas alternativas como el transporte en colectivo y en vehículo particular. Aunque llegar en avión también es una opción, no es la más recomendable por los tiempos y costos que implica, ya que hacerlo implicaría una escala previa en Buenos Aires.

Semana Santa en Jujuy: costo de pasajes y nafta

Hay al menos tres opciones para viajar hasta San Salvador de Jujuy en colectivo. Parten desde la Terminal de Ómnibus de Tucumán y llegan hasta allí las empresas Andesmar, Flecha Bus y 20 de Junio. Un coche semicama de Andesmar con salida el miércoles 1 de abril a las 19.15 y llegada a las 0.53 cuesta $45.000 por persona al 9 de marzo. En caso de viajar en familia, se necesitarían $90.000 por persona para ir y volver; un total de $360.000 solo para el traslado de cuatro personas. El pasaje más económico es el de la empresa 20 de Junio, que cuesta $28.665 por persona para hacer un solo trayecto. En este caso, se necesitarían $229.320 para una familia de cuatro personas.

El traslado también puede hacerse en vehículo particular. Según la página Ruta 0 para estimar costos de combustible, se indica que desde San Miguel de Tucumán hasta San Salvador de Jujuy hay 346 kilómetros. Para hacer esta distancia se necesitarían poco más de cuatro horas y 35 litros de nafta, lo que representaría un gasto de $66.158 de ida y $132.316 en total. Se estima que, en caso de viajar cuatro personas en el mismo vehículo, la división quedaría en $33.079 por pasajero.

Semana Santa en Tilcara: costo en pasajes y nafta

Tilcara también es uno de los destinos más elegidos durante esta época. La partida un 1 de abril puede hacerse por la madrugada o a las 16.30. Esta última opción corresponde a la empresa Balut. Tiene una demora de 7.43 horas y cuesta $46.000 por tramo: $92.000 en ida y vuelta. Para ir en familia, necesitarías $368.000 solo en pasajes.

Tilcara se encuentra en el centro-este de la provincia, a 84 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Para ir desde San Miguel de Tucumán hasta allí, deben recorrerse 428 kilómetros, según Ruta0. En un auto naftero estándar, se demoraría 5.21 horas en el traslado y un total de $81.278 por tramo, es decir, $162.556 para la ida y la vuelta, a razón de $40.639 por persona.

Temas JujuyTilcaraSemana SantaSan Salvador de Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Fiesta Provincial de la Vendimia: vino, brindis, música y degustaciones en Colalao del Valle

Fiesta Provincial de la Vendimia: vino, brindis, música y degustaciones en Colalao del Valle

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
3

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
4

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
5

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
6

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Más Noticias
La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Comentarios