Vacaciones en Semana Santa: cuánto necesita una familia para llegar a l Quebrada de Humahuaca
Aunque viajar en vehículo particular es considerablemente más económico, trasladarse en colectivos de larga distancia representa otra comodidad para el conductor y una alternativa para quienes no tienen movilidad propia.
Faltan poco más de 20 días para que el fin de semana extra largo habilite las posibilidades de viajar a los argentinos. Los cuatro días de Semana Santa que incluirán dos feriados, un sábado y un domingo, serán suficientes para hacer una escapada, pero no demasiado lejos. Los destinos del norte, como Jujuy y, en particular, Tilcara, se convierten en buenas alternativas para hacer un paseo y no quedarse en la provincia. Pero, antes de planificar el viaje, es indispensable armar un presupuesto.
Al momento de hacer turismo, es importante contemplar cuáles serán los gastos indispensables. Esto es: traslados, hospedaje y alimentación, además de algunos gustos y permitidos que pueden surgir en el lugar de destino. El viaje es uno de los gastos más considerables de una salida de estas características. Para viajar a Jujuy, hay algunas alternativas como el transporte en colectivo y en vehículo particular. Aunque llegar en avión también es una opción, no es la más recomendable por los tiempos y costos que implica, ya que hacerlo implicaría una escala previa en Buenos Aires.
Semana Santa en Jujuy: costo de pasajes y nafta
Hay al menos tres opciones para viajar hasta San Salvador de Jujuy en colectivo. Parten desde la Terminal de Ómnibus de Tucumán y llegan hasta allí las empresas Andesmar, Flecha Bus y 20 de Junio. Un coche semicama de Andesmar con salida el miércoles 1 de abril a las 19.15 y llegada a las 0.53 cuesta $45.000 por persona al 9 de marzo. En caso de viajar en familia, se necesitarían $90.000 por persona para ir y volver; un total de $360.000 solo para el traslado de cuatro personas. El pasaje más económico es el de la empresa 20 de Junio, que cuesta $28.665 por persona para hacer un solo trayecto. En este caso, se necesitarían $229.320 para una familia de cuatro personas.
El traslado también puede hacerse en vehículo particular. Según la página Ruta 0 para estimar costos de combustible, se indica que desde San Miguel de Tucumán hasta San Salvador de Jujuy hay 346 kilómetros. Para hacer esta distancia se necesitarían poco más de cuatro horas y 35 litros de nafta, lo que representaría un gasto de $66.158 de ida y $132.316 en total. Se estima que, en caso de viajar cuatro personas en el mismo vehículo, la división quedaría en $33.079 por pasajero.
Semana Santa en Tilcara: costo en pasajes y nafta
Tilcara también es uno de los destinos más elegidos durante esta época. La partida un 1 de abril puede hacerse por la madrugada o a las 16.30. Esta última opción corresponde a la empresa Balut. Tiene una demora de 7.43 horas y cuesta $46.000 por tramo: $92.000 en ida y vuelta. Para ir en familia, necesitarías $368.000 solo en pasajes.
Tilcara se encuentra en el centro-este de la provincia, a 84 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Para ir desde San Miguel de Tucumán hasta allí, deben recorrerse 428 kilómetros, según Ruta0. En un auto naftero estándar, se demoraría 5.21 horas en el traslado y un total de $81.278 por tramo, es decir, $162.556 para la ida y la vuelta, a razón de $40.639 por persona.