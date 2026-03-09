Secciones
Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Antes de la Semana Santa, queda un fin de semana largo con feriado incluido en marzo.

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa Foto: Faceco
Hace 1 Hs

La Semana Santa es una de las fechas más esperadas por la comunidad católica y está a punto de llegar. Las familias podrán aprovechar el descanso extendido porque en esta oportunidad habrá no solo uno, sino dos feriados seguidos. Pero, antes de la Semana Santa, queda un feriado en marzo. Este, junto a otros días de la semana, formará un fin de semana extra largo.

Semana Santa: ¿cuándo cae este año y qué días serán feriados?

Semana Santa: ¿cuándo cae este año y qué días serán feriados?

Desde marzo hasta agosto, todos los meses tendrán al menos un fin de semana largo, formado por tres días consecutivos de descanso. Este mes el calendario tiene el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24, un feriado inamovible que este año coincide con un martes. El Gobierno nacional agregó un día no laborable el lunes 23, para formar un fin de semana de cuatro días.

Semana Santa con doble feriado

Menos de 10 días después del feriado extra largo de marzo, llegará el feriado extra largo de abril. Desde el 2 hasta el 5 de abril habrá cuatro días para descansar. Se combinarán el Jueves Santo y el Viernes Santo con los días del fin de semana. Aunque usualmente solo el viernes es declarado feriado en Argentina, este año el jueves también será feriado, pero no por la festividad católica.

El Jueves Santo coincidirá con otra fecha importante en el calendario nacional. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en conmemoración de la batalla librada en 1982 que duró 10 semanas por la soberanía de las islas Malvinas. En la agenda argentina, esta fecha está declarada como feriado inamovible.

Después del fin de semana extra largo, habrá tres días especiales más, pertenecientes a diferentes comunidades religiosas. El miércoles 7 y jueves 9 de abril serán los últimos días de la Pascua Judía. El 24 de abril será el Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos, una fecha que recuerda el inicio del genocidio armenio a manos del Imperio Otomano.

Próximos feriados en Argentina

Mayo tendrá no uno, sino dos fines de semana largos en 2026. El primero de ellos será el conformado por el viernes 1, sábado 2 y domingo 3. El primer día señalado se festeja el Día del Trabajador, un feriado inamovible. El siguiente fin de semana largo será el del sábado 23, domingo 24 y lunes 25, Día de la Revolución de Mayo, también feriado inamovible.

Junio tendrá un calendario particular, con dos días especiales no consecutivos en una misma semana; esto es, un lunes y un sábado. El 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, que será trasladado al lunes anterior. De este modo, el fin de semana largo de junio será del 13 al 15. Luego, el sábado siguiente –20 de junio– será el Día de la Bandera y conmemoración de la muerte del General Manuel Belgrano, un feriado inamovible.

