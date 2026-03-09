Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Junio tendrá un calendario particular, con dos días especiales no consecutivos en una misma semana; esto es, un lunes y un sábado. El 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, que será trasladado al lunes anterior. De este modo, el fin de semana largo de junio será del 13 al 15. Luego, el sábado siguiente –20 de junio– será el Día de la Bandera y conmemoración de la muerte del General Manuel Belgrano, un feriado inamovible.