Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 8 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

LA GACETA PLAY inicia una nueva temporada de “Buen Día”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 8 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez, Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y José Názaro, además de la participación de Matías Auad, el ciclo retomará su espacio en la programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con el regreso de "Buen Día", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

NOTICIAS RELACIONADAS
