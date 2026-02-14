Secciones
Semana Santa 2026: fechas confirmadas y expectativa turística en Tucumán

El calendario ya fijó las celebraciones entre fines de marzo y los primeros días de abril, con un esquema que incluirá cuatro jornadas consecutivas de descanso.

Hace 23 Min

La Semana Santa ya tiene fecha definida y en Argentina llegará con un esquema que anticipa un fin de semana extralargo. En Tucumán, donde esta celebración combina tradición religiosa y fuerte movimiento turístico, el calendario abre una expectativa especial para el inicio del otoño.

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026. El Domingo de Ramos marcará el comienzo el 29 de marzo; el Jueves Santo caerá el 2 de abril; el Viernes Santo será el 3 de abril y el Domingo de Pascua, que conmemora la Resurrección de Cristo, se celebrará el 5 de abril.

En la Argentina el Viernes Santo es feriado nacional y el Jueves Santo es día no laborable. Pero en 2026 se suma una particularidad que amplifica el impacto en la agenda pública y turística. El 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que es feriado nacional. De esta manera, el período comprendido entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril conformará cuatro días consecutivos de descanso para buena parte de la población.

En Tucumán, la Semana Santa suele ser uno de los momentos de mayor movimiento del primer semestre. En San Miguel de Tucumán las parroquias históricas y la Iglesia Catedral concentran celebraciones litúrgicas que convocan a cientos de fieles, mientras que en el interior provincial se desarrollan actividades religiosas y propuestas culturales que combinan tradición, turismo y gastronomía.

Destinos como Tafí del Valle, San Javier, El Cadillal y Amaicha del Valle suelen registrar altos niveles de ocupación hotelera durante estos días. El clima otoñal, las escapadas cortas y la posibilidad de un fin de semana extendido favorecen el arribo de visitantes tanto de otras provincias como de los propios tucumanos. 

