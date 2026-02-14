Semana Santa 2026: fechas confirmadas y expectativa turística en Tucumán

En la Argentina el Viernes Santo es feriado nacional y el Jueves Santo es día no laborable. Pero en 2026 se suma una particularidad que amplifica el impacto en la agenda pública y turística. El 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que es feriado nacional. De esta manera, el período comprendido entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril conformará cuatro días consecutivos de descanso para buena parte de la población.