Un intenso sismo con réplicas sacudió San Juan este lunes a la madrugada

El movimiento telúrico tuvo repercusión con menor intensidad en Córdoba, Mendoza y San Luis.

Hace 2 Hs

En medio de la madrugada, un temblor despertó a los sanjuaninos. En pocos minutos, cientos de personas en la provincia se despertaron para ponerse bajo resguardo. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter. El fenómeno afectó también a provincias cercanas.

El primer sismo fue el más fuerte de los tres que se registraron este lunes por la madrugada. De acuerdo a la primera información publicada por el Inpres, se dio a 122 kilómetros de profundidad a las 3.10 de la mañana. Tuvo epicentro a 18 kilómetros al sudoeste del departamento de Calingasta y 34 kilómetros al norte de Barreal.

En Calingasta, San Juan y Barreal, tuvo una intensidad considerada media según la escala de Mercalli. También en Uspallata, Mendoza. En la capital mendocina y en Valle Fértil, San Juan, en cambio, tuvo intensidades débiles y muy débiles, según el informe del Inpres.

San Juan y Salta: cinco sismos en una noche

Los siguientes sismos producidos anoche en San Juan fueron considerados réplicas y se sintieron con mucha menos potencia, resultando imperceptibles para gran parte de la población. El primero, a las 3.22 de la madrugada, alcanzó los 2.6 grados y se produjo a 107 kilómetros de profundidad. Tuvo epicentro a 16 kilómetros al sur de Talacasto y 34 kilómetros al norte de San Juan.

El segundo sismo llegó a las 5.02 de la madrugada con una intensidad de 2.8 grados. Se produjo a 109 kilómetros de profundidad y tuvo epicentro a 24 kilómetros al norte de San Juan y 32 kilómetros al sudeste de Talacasto.

Horas después, dos sismos más se produjeron en la provincia de Salta, pero fueron de una magnitud mucho menor. El primero fue a las 5.07 de la madrugada, a 39 kilómetros al sur de Catúa, 59 kilómetros al noreste de Tolar Grande y 63 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. La magnitud fue de 3.4 grados con una profundidad de 204 kilómetros.

El segundo producido en Salta se dio a las 6.20, a 34 kilómetros al sur de Catúa, 56 kilómetros al noreste de Tolar Grande y a 73 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, con una magnitud de 3.2 y una profundidad de 199 kilómetros.

