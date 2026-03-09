Un intenso sismo con réplicas sacudió San Juan este lunes a la madrugada

Horas después, dos sismos más se produjeron en la provincia de Salta, pero fueron de una magnitud mucho menor. El primero fue a las 5.07 de la madrugada, a 39 kilómetros al sur de Catúa, 59 kilómetros al noreste de Tolar Grande y 63 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. La magnitud fue de 3.4 grados con una profundidad de 204 kilómetros.