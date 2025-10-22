Un temblor de 3.8 sacudió a la zona central de Chile: ¿qué comunas lo sintieron?

Un sismo de magnitud 3.8, registrado a las 00:18 horas y localizado a 11.73 kilómetros al noreste de Melipilla, se sintió en distintas comunas de la Región Metropolitana. Así lo informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en su reporte preliminar.
Aunque el movimiento fue leve, su percepción fue inmediata en diferentes puntos de la capital. A través del canal de WhatsApp de La Radio, los oyentes indicaron que el temblor se sintió en El Bosque, Providencia, Buin y Ñuñoa, además de otras comunas como Peñalolén, Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, Maipú y La Florida.
¿Por qué la magnitud e intensidad de un temblor no son lo mismo?
Según describe el CSN, un sismo, temblor o terremoto es el proceso de generación de ondas elásticas y su posterior propagación por el interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la Tierra, estas ondas producen movimiento y vibración del suelo.
En Chile, se usa el término Terremoto para un sismo que genera daños estructurales, esto es, que sea reportado con Intensidad en la Escala de Mercalli Modificada con grado VII o superior. Es fácil confundirse, ya que ambos conceptos están relacionados, pero magnitud e intensidad no son equivalentes.
La magnitud es una medida del tamaño de un temblor que tiene relación con la cantidad de energía liberada en forma de ondas elásticas. El valor es único para cada evento sísmico.
La intensidad, por otra parte, mide los efectos de un determinado evento en personas, animales, estructuras y terreno. En Chile se utiliza la Escala de Intensidades de Mercalli Modificada (NCh3 of.61), los valores de intensidad se denotan con números romanos que clasifican los efectos sísmicos con doce niveles ascendentes en severidad.
La intensidad no solo depende del tamaño del sismo (magnitud) y de la fuerza del sismo (aceleración), sino que también de la distancia epicentral, la geología local, la naturaleza del terreno y el tipo de construcciones en el lugar. Para un mismo temblor, habitualmente se reportan varias intensidades, las que, en general, decrecen a medida que la distancia epicentral aumenta.