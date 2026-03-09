Secciones
Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

Un informe del Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas de los próximos tres meses superarán los valores promedio históricos registrados.

Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Las precipitaciones no dan tregua en Tucumán y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), eso no sucederá durante los próximos meses. Según el pronósticotrimestral del organismo del clima, durante marzo, abril y mayo, las precipitaciones superarán el promedio. Aunque esta temporada de verano no fue la más cálida gracias a las lluvias, el SMN anunció que las temperaturas durante el mismo período también serán superiores al promedio habitual.

Enero y febrero estuvieron marcados por la lluvia en Tucumán. Las precipitaciones habituales y las de mayor intensidad, que incluso llegaron a generar alertas meteorológicas, condicionaron actividades durante todo el verano en toda la provincia. En el pronóstico semanal, el SMN también anticipó que esta semana se alineará con las pasadas y las lluvias estarán presentes, por lo menos, hasta el viernes.

La buena noticia para quienes sufren más el calor es que, entre el 9 y el 15 de marzo, la temperatura permanecerá agradable. Se prevé que los registros mínimos ronden los 17 °C –el domingo– y los máximos lleguen a los 27 °C –el viernes–. Los demás días de la semana, el termómetro oscilará entre los puntos intermedios.

Más lluvias y más calor: el pronóstico trimestral del SMN

El pronóstico extendido del SMN muestra las expectativas para los trimestres que siguen. La última actualización publicada corresponde al trimestre marzo-abril-mayo. Este informe indica las probabilidades previstas para cada categoría en cada región señalada para el trimestre pronosticado. Las posibilidades son: precipitaciones o temperaturas en niveles superiores, normales o inferiores al promedio.

En lo que respecta a la provincia, toda el área está marcada con referencias superiores a lo normal. El sudeste será la zona menos afectada, pero aun así tendrá más lluvias de lo habitual. El norte y el oeste, en cambio, recibirán precipitaciones más abundantes. Este fenómeno se replicará en la mayoría de las provincias del norte y en el sur de la Patagonia, puntualmente en la mitad sur de Santa Cruz.

La situación será similar para las temperaturas elevadas, según el pronóstico. El calor se hará sentir más que en años anteriores, de acuerdo al informe del SMN. La situación afectará a todo el país, pero las regiones que tendrán una temperatura más elevada serán todas las provincias comprendidas desde el oeste de Santa Fe y Córdoba hacia el norte y, también, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

