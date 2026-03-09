Continúa la alerta amarilla en el país: las provicias afectadas por tormentas y lluvias abundantes

El sur bajo alerta amarilla por lluvias abundantes

En el este de Río Negro, sureste de Santa Cruz y toda la extensión de Tierra del Fuego, las alertas son por lluvias de nivel amarillo. Este aviso se diferencia porque solo se registrarán precipitaciones que superan los umbrales meteorológicos y climatológicos establecidos por el SMN. Por la mañana, las lluvias acumuladas alcanzarán los 10 y 20 mm en estas localidades. En Santa Cruz, el evento ocurrirá por la tarde.