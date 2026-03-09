Continúa la alerta amarilla en el país: las provicias afectadas por tormentas y lluvias abundantes

Las alertas retroceden de a poco, tras un fin de semana en el que la mayor parte del país se encontraba amenazada por fenómenos meteorológicos extremos. Por este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redujo su aviso por tormentas y lluvias a seis provincias, las cuales verán interrumpidas sus actividades cotidianas momentáneamente y podrían sufrir daños en sus bienes materiales.
El Sistema de Alerta Temprana del SMN advirtió que este lunes los riesgos se elevan a nivel amarillo para seis jurisdicciones del suelo argentino, distribuidas tanto en la región norte como en el centro y el sur. La llegada de estos eventos será unificada en toda la nación, instalándose en la mañana de hoy.
Alerta amarilla por tormentas en el norte y el centro
Entre las 06:00 y las 12:00 horas de este lunes, el frente de tormenta arribará al noreste del país. En las provincias de Formosa y Misiones, el fenómeno alcanzará el nivel amarillo, el cual estará acompañado de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 60 km/h. El valor de precipitación acumulada alcanzaría los 20 y 60 mm.
Por la tarde, entre las 12:00 y las 18:00 horas, el temporal se desplazará a una mínima porción del sur de Buenos Aires, donde se informaron los mismos valores de precipitación y viento.
El sur bajo alerta amarilla por lluvias abundantes
En el este de Río Negro, sureste de Santa Cruz y toda la extensión de Tierra del Fuego, las alertas son por lluvias de nivel amarillo. Este aviso se diferencia porque solo se registrarán precipitaciones que superan los umbrales meteorológicos y climatológicos establecidos por el SMN. Por la mañana, las lluvias acumuladas alcanzarán los 10 y 20 mm en estas localidades. En Santa Cruz, el evento ocurrirá por la tarde.
Ante los fenómenos de severa magnitud, el SMN propone diferentes medidas de resguardo para preservar la vida y los bienes materiales.
Recomendaciones ante una alerta amarilla por tormentas y lluvias
1. Evitá salir si no es estrictamente necesario.
2. No saques la basura y asegurate de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
4. Mantenete alejado de zonas inundables, puertas y ventanas.
5. Asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o muebles de jardín.
6. Buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado si te encontrás al aire libre.