Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no da tregua. En el comienzo de la semana, la entidad meteorológica renovó sus avisos atmosféricos y este lunes más de la mitad del territorio nacional deberá prepararse para la llegada de tormentas y vientos de gran ferocidad. De acuerdo con el parte diario, desde el Sur hasta el norte del suelo argentino, 14 jurisdicciones se encuentran bajo alerta amarilla y naranja.
Después de un fin de semana de vientos intensos, los pronósticos advierten que otros fenómenos de gran magnitud se instalarán a lo largo y ancho del mapa, algunas demarcaciones compartiendo incluso distintas alertas. El panorama de colores es variado: dos provincias se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, un distrito bajo el mismo nivel de alerta pero por lluvias, cuatro regiones bajo aviso amarillo por vientos, otras cuatro por tormentas y otros sectores comparten avisos por distintos fenómenos adversos.
Tormentas y vientos en el norte
El SMN advirtió los múltiples frentes que azotarán el país en la jornada de hoy. En la zona del Noroeste Argentino (NOA), el sur de Catamarca se encuentra bajo alerta amarilla por vientos que pueden superar los 75 km/h, mientras que La Rioja añade además la alerta por tormentas. En el centro, Buenos Aires y La Pampa advierten la llegada de tormentas de nivel amarillo. Estas áreas comparten un aviso similar respecto a lluvias intensas, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, según el organismo.
Tormentas naranjas en el centro y Cuyo
Córdoba espera tormentas de distinta intensidad en diferentes sectores. Más al sur, este fenómeno alcanzará el nivel naranja, al igual que en San Luis, donde, por la noche, “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada”. Esta última provincia además se encuentra bajo aviso por fuertes vientos.
En otras provincias del Cuyo como Mendoza y San Juan —donde también hay aviso amarillo por tormentas—, las alertas amarillas se elevan por vientos.
Lluvias y vientos en la Patagonia
En el sur, específicamente en Neuquén y Tierra del Fuego, las alertas son por lluvias. En esta última provincia hay alerta naranja: “el área será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, según el SMN.
La alerta amarilla por tormentas rige en Río Negro, mientras que en Chubut y Santa Cruz se deberán preparar planes de contingencia por vientos fuertes ya que “el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.”.
Guía de prevención
Las alertas extendidas exigen permanecer preparados e informados. El SMN propone las siguientes medidas de resguardo:
1. Evitá salir si no es estrictamente necesario.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. No saques la basura y mantené limpios los desagües y sumideros para evitar inundaciones.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas para evitar accidentes por rotura de vidrios.
5. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.
6. Tené precaución al conducir, alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
8. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía ante cualquier eventualidad.