Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Tormentas y vientos en el norte

El SMN advirtió los múltiples frentes que azotarán el país en la jornada de hoy. En la zona del Noroeste Argentino (NOA), el sur de Catamarca se encuentra bajo alerta amarilla por vientos que pueden superar los 75 km/h, mientras que La Rioja añade además la alerta por tormentas. En el centro, Buenos Aires y La Pampa advierten la llegada de tormentas de nivel amarillo. Estas áreas comparten un aviso similar respecto a lluvias intensas, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, según el organismo.