Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

En los últimos días, hemos visto cómo el cambio climático intensifica la frecuencia de fenómenos extremos. Según datos de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a desastres naturales. Las lluvias torrenciales y las inundaciones afectan gravemente a diversas ciudades sudamericanas, mientras que el nivel del mar sigue en aumento con el paso de las décadas. Un pronóstico advierte que muchas localidades podrían quedar sumergidas antes de finales de siglo.