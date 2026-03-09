Secciones
Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Los pronósticos científicos sobre el cambio climático son poco alentadores. Para el año 2100, el nivel del mar podría aumentar drásticamente, inundando ciudades enteras de la región.

Foto de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos durante la crecida del río Uruguay en mayo de 2024 Foto de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos durante la crecida del río Uruguay en mayo de 2024 Foto: El Diario de Entre Ríos
Hace 2 Hs

En los últimos días, hemos visto cómo el cambio climático intensifica la frecuencia de fenómenos extremos. Según datos de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a desastres naturales. Las lluvias torrenciales y las inundaciones afectan gravemente a diversas ciudades sudamericanas, mientras que el nivel del mar sigue en aumento con el paso de las décadas. Un pronóstico advierte que muchas localidades podrían quedar sumergidas antes de finales de siglo.

El cambio climático avanza y sus consecuencias son cada vez más drásticas. El calentamiento global está provocando un aumento en el nivel del mar que podría afectar especialmente a Sudamérica. Esto se debe al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como a la expansión térmica del agua oceánica: a medida que el océano se calienta, su volumen se expande, elevando aún más su nivel.

Las consecuencias del crecimiento del mar

Estos fenómenos están transformando drásticamente la geografía de la región. La evidencia científica advierte que varias ciudades costeras corren el riesgo de quedar sumergidas en las próximas décadas, lo que podría tener un impacto devastador. Comunidades enteras se verían obligadas a desplazarse, provocando crisis humanitarias y graves consecuencias económicas.

De acuerdo con un estudio de Climate Central, el nivel del mar podría subir entre 0,6 y 2,1 metros durante el siglo XXI, dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero y la velocidad del deshielo.

Las ciudades que podrían quedar sumergidas para 2100

Investigaciones de Climate Central, citadas por el medio Gizmodo y publicadas en la revista Nature Climate Change, advierten que varias ciudades de América Latina podrían sufrir inundaciones permanentes antes del año 2100. Estas áreas son especialmente vulnerables debido a su proximidad al mar, el crecimiento urbano descontrolado y la falta de infraestructura adecuada para enfrentar los efectos del cambio climático.

Las siete ciudades sudamericanas que enfrentan el mayor riesgo de quedar bajo el agua son:

- Barranquilla (Colombia): La ubicación de esta ciudad en la desembocadura del río Magdalena la hace especialmente propensa a inundaciones. El aumento del nivel del mar podría convertir grandes zonas en tierras inhabitables.

- Maracaibo (Venezuela): Situada en las orillas del lago de Maracaibo, esta ciudad se ve amenazada por el incremento del nivel del agua y la erosión costera.

- Río de Janeiro (Brasil): La icónica ciudad brasileña, famosa por sus playas y su paisaje montañoso, podría perder parte de su costa debido a la subida del océano Atlántico.

- Porto Alegre (Brasil): Otra ciudad brasileña en riesgo, especialmente por su ubicación cercana a cuerpos de agua que podrían desbordarse con el aumento del nivel del mar.

- Punta del Este (Uruguay): Este popular destino turístico enfrenta la posibilidad de que sus playas desaparezcan, afectando gravemente su economía basada en el turismo.

- Entre Ríos (Argentina): Varias zonas de esta provincia argentina están en peligro debido a la crecida de los ríos y la erosión de las costas.

- Buenos Aires (Argentina): La capital argentina, con su extensa costa sobre el Río de la Plata, también se encuentra en la lista de ciudades que podrían perderse en el agua.

