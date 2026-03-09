Secciones
Japón aprueba tratamiento con células madre contra el Parkinson

Es la primera vez que sucede algo así en el mundo. También se puede tratar la insuficiencia cardíaca grave. Se aplicará en pacientes en pocos meses.

Hace 3 Hs

Japón ha aprobado tratamientos innovadores con células madre para el Parkinson y la insuficiencia cardíaca grave, según informó uno de los fabricantes y medios de comunicación del país asiático. Se espera que las terapias lleguen a los pacientes en cuestión de meses.

La farmacéutica Sumitomo Pharma dijo que recibió luz verde para la fabricación y venta de Amchepry, su tratamiento para la enfermedad de Parkinson que trasplanta células madre al cerebro del paciente.

El ministerio de salud de Japón también dio luz verde a ReHeart, láminas para el músculo cardíaco desarrolladas por la startup médica Cuorips que pueden ayudar a formar nuevos vasos sanguíneos y restaurar la función cardíaca, según informaron los medios.

Los tratamientos podrían estar en el mercado y ser distribuidos a los pacientes en el próximo verano boreal, según informes, citando al ministerio de salud, convirtiéndose en los primeros productos médicos comercialmente disponibles en el mundo que utilizan células (iPS).

El científico japonés Shinya Yamanaka ganó el Premio Nobel en 2012 por su investigación sobre las iPS, que tienen el potencial de desarrollarse en cualquier célula del cuerpo.

“Espero que esto traiga alivio a los pacientes no sólo en Japón, sino en todo el mundo”, declaró el ministro de Sanidad, Kenichiro Ueno, en una rueda de prensa.

“Realizaremos rápidamente todos los procedimientos necesarios para asegurar que llegue a todos los pacientes sin fallos.”

En un comunicado, Sumitomo Pharma afirmó que había obtenido “aprobación condicional y limitada en el tiempo” para la fabricación y comercialización de Amchepry bajo un sistema que, según se informa, está diseñado para llevar estos productos a los pacientes lo antes posible.

La aprobación es una especie de “licencia provisional”, según el periódico Asahi, tras evaluarse la seguridad y eficacia del tratamiento basándose en datos de menos pacientes que en ensayos clínicos ordinarios para medicamentos.

Seguro y exitoso

Un ensayo liderado por investigadores de la Universidad de Kioto indicó que el tratamiento de la empresa era seguro y exitoso en la mejora de los síntomas.

El estudio involucró a siete pacientes con Parkinson de entre 50 y 69 años, y cada uno recibió un total de cinco o diez millones de células implantadas en ambos lados del cerebro.

Las células iPS de donantes sanos se desarrollaron en precursores de las células cerebrales productoras de dopamina, que ya no están presentes en personas con enfermedad de Parkinson.

Los pacientes fueron monitorizados durante dos años y no se encontraron efectos adversos importantes, según el estudio. Cuatro pacientes mostraron mejoría en los síntomas.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico crónico y degenerativo que afecta al sistema motor del cuerpo, provocando a menudo temblores y otras dificultades para moverse.

En todo el mundo, alrededor de 10 millones de personas padecen la enfermedad, según la Fundación Parkinson.

Las terapias actualmente disponibles “mejoran los síntomas sin ralentizar ni detener la progresión de la enfermedad”, afirma la fundación.

Las células iPS se crean estimulando células maduras, ya especializadas, para devolverlas a un estado juvenil, básicamente clonando sin necesidad de un embrión.

Las células pueden transformarse en una variedad de diferentes tipos de células, y su uso es un sector clave de la investigación médica.

