Desayunar un postre dulce puede ser sano: la receta de muffins de chocolate y quinoa alta en proteínas

Si buscás una alternativa saludable, saciante y deliciosa para arrancar el día o darte un gusto a media tarde, estos muffins de chocolate y quinoa llegaron para cambiar tus desayunos o meriendas. Lejos de ser una simple golosina, esta preparación concentra nutrientes clave como proteínas de alta calidad, fibra y energía duradera, convirtiéndose en el aliado perfecto para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.
El secreto detrás de esta receta, publicada en EatingWell, reside en su equilibrio. Al combinar el cacao con ingredientes inesperados como la ricota y las bananas maduras, logramos una textura húmeda y un dulzor natural que reduce la necesidad de azúcar refinada. Además, la incorporación de harina integral y quinoa aporta una dosis extra de bienestar.
Mffins de chocoate y quinoa: un combo nutricional pensado para tu salud
Más allá de su exquisito perfil de sabor, estos muffins son una clase magistral de nutrición funcional. La clave está en la sinergia de sus componentes. Como explica la dietista Emily Lachtrupp en el medio mencionado, "la quinoa es el ingrediente sorprendentemente rico en proteínas y fibra de esta receta. También aporta hierro vegetal, que se utiliza para producir hemoglobina y transportar oxígeno por todo el cuerpo".
Por otro lado, el uso de ricota no es casualidad. Este lácteo ayuda a conseguir esa estructura esponjosa y, según destaca la especialista, "tiene un alto contenido en proteínas y también es una fuente de calcio, que favorece la contracción muscular saludable y la salud de los huesos y del corazón".
Ingredientes para los muffins altos en proteína
Para preparar 12 unidades, tené a mano lo siguiente:
- 1 taza de harina común.
- 1 taza de harina integral.
- ⅓ taza de cacao en polvo sin azúcar.
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de café espresso instantáneo en polvo.
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- ½ cucharadita de sal.
- 2 huevos grandes.
- 2 bananas medianas bien maduras.
- 1 taza de ricota
- ⅔ taza de aceite vegetal.
- ⅓ taza de azúcar mascabo.
- ¼ taza de leche entera.
- 1½ cucharaditas de extracto de vainilla.
- 1 taza de quinoa cocida y fría (dividida).
Paso a paso de los muffins altos en proteínas
1. Precalentá el horno a 180°C. Prepará el molde para 12 muffins con pirotines de papel y rocialos con un poco de aceite en aerosol.
2. En un bol grande, mezclá las harinas, el cacao, el polvo para hornear, el espresso, el bicarbonato y la sal.
3. En una licuadora, procesá los huevos, las bananas, la ricota, el aceite, el azúcar, la leche y la vainilla hasta obtener una mezcla suave (unos 30 segundos).
4. Integrá la preparación de la licuadora con los ingredientes secos. Una vez homogéneo, incorporá ¾ de taza de la quinoa cocida.
5. Repartí la masa en los moldes y espolvoreá por encima el resto de la quinoa.
6. Horneá de 20 a 22 minutos. Para saber si están listos, insertá un palillo en el centro: debe salir limpio o con unas pocas migas húmedas. Dejá enfriar 5 minutos antes de desmoldar.