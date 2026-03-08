Desayunar un postre dulce puede ser sano: la receta de muffins de chocolate y quinoa alta en proteínas

Mffins de chocoate y quinoa: un combo nutricional pensado para tu salud

Más allá de su exquisito perfil de sabor, estos muffins son una clase magistral de nutrición funcional. La clave está en la sinergia de sus componentes. Como explica la dietista Emily Lachtrupp en el medio mencionado, "la quinoa es el ingrediente sorprendentemente rico en proteínas y fibra de esta receta. También aporta hierro vegetal, que se utiliza para producir hemoglobina y transportar oxígeno por todo el cuerpo".