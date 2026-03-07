Fuerza muscular y longevidad: un estudio revela por qué es clave para la salud de las mujeres mayores

El estudio fue liderado por investigadores de la Universidad de Buffalo y publicado en la revista científica JAMA Network Open. Durante ocho años se analizó a más de 5.000 mujeres de entre 63 y 99 años, en lo que se considera el trabajo más amplio realizado hasta ahora para evaluar la relación entre la fuerza muscular y la supervivencia en mujeres de edad avanzada.