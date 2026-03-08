Una combinación de expertos en física espacial, biología, ingeniería y ciencia de materiales

El material ya fue integrado y en estos momentos la cápsula en la que viaja se encuentra en el proceso de acoplamiento con el satélite donde va a estar en órbita y con el que va a volver luego de permanecer nueve meses en órbita terrestre. El despegue del satélite se encuentra planificado para mayo-junio y volará en un cohete de Space-X (transporter 17) desde California.