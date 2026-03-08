Una combinación de expertos en física espacial, biología, ingeniería y ciencia de materiales

La misión incluye cuatro líneas experimentales coordinadas:
- Biología de semillas / Resiliencia post-exposición, ejecutado por la Dra. María Inés Mercado y el Lic. Sebastián Buedo (FML), junto al Dr. Juan González como participante invitado y la Dra. Daniela Fontana (INTA Tucumán).
- Biotecnología de suelos / Interfaz semilla–sustrato aplicada a regolitos lunares y marcianos, ejecutado principalmente por representantes del INTA San Juan: M.Sc. Lucas Guillén, Dr. Gonzalo Roqueiro y Dra. Nadia Bárcena, en conjunto con la USP-T en las instalaciones del CIBA Tucumán.
- Astrofísica / Caracterización del entorno X-Rad durante orbita, coordinado y ejecutado principalmente por la Dra. María Florencia Calandra, astrónoma argentina y científica afiliada a la USP-T, en coordinación con el equipo de Genesis Space Flight Laboratories.
- Validación tecnológica de la cápsula como plataforma científica, coordinada por el Dr. Roland Meszter y el equipo de Genesis Space Flight Laboratories.
El enfoque integrado, que combina física espacial, biología, ingeniería y ciencia de materiales, busca generar uno de los conjuntos de datos más completos obtenidos hasta la fecha en experimentación biológica orbital.
El material ya fue integrado y en estos momentos la cápsula en la que viaja se encuentra en el proceso de acoplamiento con el satélite donde va a estar en órbita y con el que va a volver luego de permanecer nueve meses en órbita terrestre. El despegue del satélite se encuentra planificado para mayo-junio y volará en un cohete de Space-X (transporter 17) desde California.