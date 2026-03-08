Qué hacer en Tafí Viejo en marzo: caminatas, excursiones y mucho más

Caminatas nocturnas, excursiones tours religiosos y un city tour para redescubrir la ciudad forman parte de una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos en la ciudad de Tafí Viejo. Las actividades invitan a conectar con la naturaleza, la historia y la identidad de la Ciudad del Limón. Hay cupos limitados (las inscripciones se realizan en el 3816130506) y las salidas programadas son las siguientes: El día 13 de marzo hay una caminata nocturna “Monumento a Nina”, de 19 a 22; el 14 se lleva a cabo la caminata “Cruz Papa Francisco”; el 15, la Caminata Viaducto “El Saladillo”. Esta se extiende desde las 7 y hasta las 16.
El 20 de marzo está prevista la caminata Nocturna “Cruz Papa Francisco”, saliendo de la hostería Atahualpa Yupanqui. El 21 se desarrollará la caminata “El Morro”, de 8 a 14. El 22 de este mes se hará un tour religioso, con traslado y almuerzo en San Pedro de Colalao. El 27 de marzo, se repite la caminata nocturna al “Monumento a Nina, más Cruz”. El 28 también se reeditará la caminata al Viaducto “El Saladillo”.
Por otro lado, el 29 de marzo, se podrá optar por hacer un city tour, que dura de 17 a 22. El recorrido arranca en el Ente Tucumán Turismo, y luego va por el Parque Miguel Lillo e incluye visitas a monumentos históricos, a la hostería Atahualpa Yupanqui y al Mercado Municipal.
Esta excursión tiene un costo de $7.000. Las caminatas cortas salen $5.000 y las más largas, entre $ 25.000 y $ 30.000. Incluyen desayuno y almuerzo.