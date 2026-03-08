Qué hacer en Tafí Viejo en marzo: caminatas, excursiones y mucho más

Caminatas nocturnas, excursiones tours religiosos y un city tour para redescubrir la ciudad forman parte de una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos en la ciudad de Tafí Viejo. Las actividades invitan a conectar con la naturaleza, la historia y la identidad de la Ciudad del Limón. Hay cupos limitados (las inscripciones se realizan en el 3816130506) y las salidas programadas son las siguientes: El día 13 de marzo hay una caminata nocturna “Monumento a Nina”, de 19 a 22; el 14 se lleva a cabo la caminata “Cruz Papa Francisco”; el 15, la Caminata Viaducto “El Saladillo”. Esta se extiende desde las 7 y hasta las 16.