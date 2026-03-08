La Policía de Tucumán secuestró más de 200 kilos de marihuana en el puesto de 7 de Abril

Girvau vinculó el éxito del procedimiento a la “decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de mantener una lucha frontal contra el narcotráfico”. El jefe de la fuerza destacó que el refuerzo en los controles fronterizos está dando resultados concretos ante el constante intento de las bandas criminales de utilizar a Tucumán como ruta de tránsito desde el norte del país.