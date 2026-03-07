El Anual Tucumano comenzó con triunfos de Tucumán Rugby, Lawn Tennis, Universitario y Natación

El Anual Tucumano de rugby puso primera con la disputa de la fecha inaugural, una jornada que dejó victorias importantes para Tucumán Rugby, Lawn Tennis, Universitario y Natación y Gimnasia, todos en condición de visitantes, en un inicio de campeonato muy competitivo.
Uno de los triunfos más contundentes lo consiguió Lawn Tennis, que se impuso con autoridad ante Jockey Club por 59-17. Los "Benjamines" mostró un gran poder ofensivo desde el inicio y terminó resolviendo el encuentro con claridad.
Otro de los resultados destacados fue la victoria de Tucumán Rugby, que superó a Cardenales por 32-19. El conjunto de Yerba Buena logró imponer su ritmo de juego y comenzó el torneo con un triunfo sólido frente a uno de los rivales tradicionales del campeonato.
En un partido mucho más cerrado, Natación y Gimnasia derrotó a Lince por 16-9, en un duelo muy disputado que se definió en los detalles y donde las defensas tuvieron un papel determinante.
El encuentro más emocionante de la jornada se vivió en el choque entre Los Tarcos y Universitario. Allí, el conjunto de Ojo de Agua logró quedarse con la victoria por un ajustado 24-23, en un partido parejo que se resolvió sobre el final.
En esta primera fecha del certamen, Huirapuca tuvo jornada libre y se sumará a la competencia en la próxima jornada.