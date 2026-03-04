Budeguer negó una crisis en la URT: “Los clubes estamos unidos”
El presidente de la Unión de Rugby de Tucumán desmintió los rumores de conflictos internos tras el cambio del consejero ante la UAR. Además, anunció una nueva aplicación con estadísticas en tiempo real, la creación de un departamento de marketing y confirmó que el Torneo Tucumano no coincidirá con los partidos de Tarucas.
En la última semana circularon versiones sobre supuestos conflictos internos en la Unión de Rugby de Tucumán (URT) y una posible pérdida de peso institucional tras el cambio de su representante ante la Unión Argentina de Rugby (UAR). Sin embargo, el presidente de la entidad, Javier Budeguer, salió a desmentir esas versiones durante la presentación del Torneo Tucumano 2026.
“Esta presentación es la prueba de que estamos unidos: todos los presidentes están apoyándonos en la Unión de Rugby de Tucumán. No hay ningún tipo de crisis. Estamos todos los clubes unidos con el consejo y con todas las comisiones y subcomisiones”, aseguró el dirigente.
Las versiones surgieron luego de que se conociera que Héctor Corbalán Costilla, quien se desempeñaba como vicepresidente de la UAR, dejó su lugar como consejero de Tucumán en la entidad nacional y fue reemplazado por Juan Emilio Torres a partir del 26 de marzo.
Budeguer explicó que la decisión respondió a un acuerdo institucional entre los clubes para promover la alternancia en los cargos.
“Los presidentes, todos por unanimidad, nos pidieron que haya una alternancia. Ante ese concepto, el consejo decidió entre tres o cuatro posibles candidatos que vaya Juan Emilio Torres”, señaló.
El dirigente también rechazó que este cambio implique una pérdida de influencia o recursos para el rugby tucumano dentro de la estructura nacional.
“No perdemos peso ni recursos. Los fondos son estandarizados y dependen de objetivos. La Unión de Rugby de Tucumán cumplió por sobre manera todos los objetivos”, afirmó.
Entre esos objetivos, Budeguer destacó indicadores vinculados al desarrollo del rugby provincial, como la cantidad de jugadores fichados, el crecimiento del arbitraje, la formación de entrenadores y el número de partidos disputados.
“Superamos ampliamente los objetivos en cantidad de jugadores, de referees, de entrenadores y de fichajes masculinos y femeninos. Somos una unión grande, sólida y vamos a seguir trabajando por ese camino”, agregó.
Un torneo con varias novedades
Más allá de la polémica institucional, la presentación del Torneo Tucumano 2026 también sirvió para anunciar una serie de innovaciones organizativas y tecnológicas que buscarán modernizar la competencia.
“Se viene la etapa más linda, que es cuando empiezan a jugar los clubes”, expresó Budeguer. Esta edición contará con nueve equipos participantes: Lawn Tennis, Lince, Tucumán Rugby, Los Tarcos, Jockey, Universitario, Natación y Gimnasia, Cardenales y Huirapuca. Este fin de semana comenzará la actividad y se conocerán los horarios una vez que se publique el último boletín.
Una de las principales novedades será el lanzamiento de una aplicación oficial del rugby tucumano, que permitirá consultar estadísticas actualizadas de cada partido apenas finalice la jornada.
La plataforma estará conectada con el sistema de la UAR y será administrada directamente por la Unión. “Todo lo vamos a subir nosotros porque va a estar interrelacionado con el sistema de la UAR. Apenas termine el partido, las estadísticas van a estar actualizadas”, explicó.
Los jugadores también tendrán su perfil dentro de la aplicación, aunque su participación será limitada. “Lo único que van a poder subir ellos es su foto para que cuando alguien entre al equipo aparezca su imagen. Todo lo que es resultados y estadísticas lo cargará la Unión”, detalló.
Un área de marketing para potenciar el torneo
Otra de las novedades será la creación de un departamento de marketing dentro de la URT, que estará a cargo de Cayetano Fortino y Martín Terán.
La intención es potenciar la difusión del rugby tucumano y mejorar la organización del espectáculo en cada jornada del campeonato.
“Para que crezca el rugby tucumano tenemos que estar todos unidos. ‘Tani’ y Martín nos van a ayudar con todo lo que va a ser el antes y el después de los partidos”, explicó Budeguer.
Calendario coordinado con Tarucas
El presidente de la URT también confirmó que el calendario del Torneo Tucumano estará organizado para evitar superposiciones con los partidos de Tarucas, la franquicia que participa en el Súper Rugby Américas.
“Cuando juegue Tarucas no se va a jugar ninguna Primera. Queremos que todos puedan acompañar”, aseguró.
Además, adelantó que los horarios de la primera fecha se conocerán oficialmente en el boletín que publicará la Unión, aunque el horario habitual sería 16.30.
Semifinales y final por definir
En cuanto a las instancias decisivas del torneo, las sedes todavía no fueron confirmadas.
“El consejo se va a reunir el martes que viene. Tenemos cuatro canchas en vista y ahí vamos a definir dónde se van a jugar las semifinales y la final”, explicó Budeguer.
La definición del campeonato está prevista para el 12 de julio, una fecha en la que Tarucas ya habrá finalizado su participación en el Súper Rugby Américas.