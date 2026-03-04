Budeguer negó una crisis en la URT: “Los clubes estamos unidos”

En la última semana circularon versiones sobre supuestos conflictos internos en la Unión de Rugby de Tucumán (URT) y una posible pérdida de peso institucional tras el cambio de su representante ante la Unión Argentina de Rugby (UAR). Sin embargo, el presidente de la entidad, Javier Budeguer, salió a desmentir esas versiones durante la presentación del Torneo Tucumano 2026.