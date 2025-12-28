Tomás Albornoz llegó, jugó y rindió: debut soñado en Toulon

Tomás Albornoz dio un paso decisivo en su carrera al debutar oficialmente en el Top 14 de Francia con la camiseta del Rugby Club Toulonnais, uno de los clubes más emblemáticos del rugby europeo.
El apertura tucumano ingresó desde el banco y tuvo una actuación sólida y determinante en el triunfo de su equipo ante Perpignan, mostrando personalidad, lectura de juego y precisión en momentos clave del encuentro.
La llegada de Albornoz a Toulon se concretó tras su salida anticipada de Benetton, donde se había consolidado como uno de los mejores números diez del United Rugby Championship. Su desembarco en el Top 14 no solo implicó un salto de exigencia deportiva, sino también una rápida adaptación a un contexto de máxima presión.
El buen debut no pasó desapercibido en el ambiente del rugby francés ni en la órbita de Los Pumas, donde Albornoz aparece como una de las piezas con mayor proyección de cara a los próximos compromisos internacionales.
En un torneo tan físico y competitivo como el Top 14, el tucumano dejó una primera impresión contundente: llegó para competir y hacerse un lugar en uno de los escenarios más duros del rugby mundial.