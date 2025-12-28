Secciones
LA GACETA
DeportesRugby

Tomás Albornoz llegó, jugó y rindió: debut soñado en Toulon

El jugador encendió la ilusión en Francia y en el rugby argentino, en un estreno que no pasó inadvertido.

El tucumano tuvo un encuentro brillante en su partido presentación. El tucumano tuvo un encuentro brillante en su partido presentación.
Hace 1 Hs

Tomás Albornoz dio un paso decisivo en su carrera al debutar oficialmente en el Top 14 de Francia con la camiseta del Rugby Club Toulonnais, uno de los clubes más emblemáticos del rugby europeo.

Quién es Tomás Albornoz, el tucumano que hizo historia con Los Pumas en Dublín

Quién es Tomás Albornoz, el tucumano que hizo historia con Los Pumas en Dublín

 El apertura tucumano ingresó desde el banco y tuvo una actuación sólida y determinante en el triunfo de su equipo ante Perpignan, mostrando personalidad, lectura de juego y precisión en momentos clave del encuentro.

La llegada de Albornoz a Toulon se concretó tras su salida anticipada de Benetton, donde se había consolidado como uno de los mejores números diez del United Rugby Championship. Su desembarco en el Top 14 no solo implicó un salto de exigencia deportiva, sino también una rápida adaptación a un contexto de máxima presión.

El buen debut no pasó desapercibido en el ambiente del rugby francés ni en la órbita de Los Pumas, donde Albornoz aparece como una de las piezas con mayor proyección de cara a los próximos compromisos internacionales. 

En un torneo tan físico y competitivo como el Top 14, el tucumano dejó una primera impresión contundente: llegó para competir y hacerse un lugar en uno de los escenarios más duros del rugby mundial.

Temas FranciaUnión Argentina de RugbyUnión de Rugby de Buenos AiresRepública ArgentinaRugby ChampionshipTomás AlbornozWorld Rugby
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia
2

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
3

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico
4

Se actualiza el salario del personal doméstico

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
5

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026
6

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Más Noticias
La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico

Se actualiza el salario del personal doméstico

Comentarios