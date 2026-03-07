Tarucas distinguió a dos yaguaretés tucumanas

“El rugby femenino en Argentina está dando pasos agigantados de la mano de los objetivos que vamos cumpliendo con Las Yaguaretés”, explicó. Y agregó que la visibilidad es uno de los factores centrales para que el deporte siga creciendo. “La difusión ayuda mucho, sobre todo con la transmisión de los partidos y con que los clubes grandes abran las puertas al rugby femenino”, señaló.