Max Verstappen, tras su duro choque en Australia: “Estoy completamente vacío”
El cuádruple campeón del mundo quedó fuera en la Q1 del Gran Premio de Australia tras un fuerte accidente en la curva 1 y largará desde el fondo. Además, cuestionó con dureza el nuevo reglamento de la Fórmula 1 y aseguró que ya no disfruta manejar.
El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una de las imágenes más impactantes del fin de semana en el Gran Premio de Australia. Durante la Q1 de la clasificación, Max Verstappen sufrió un durísimo accidente en la curva 1 que lo dejó automáticamente fuera de la sesión sin poder marcar un tiempo.
Como consecuencia del choque, el piloto de Red Bull deberá largar desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo, un escenario completamente inesperado para el cuádruple campeón del mundo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención después del incidente no fue solo el golpe, sino el estado anímico con el que Verstappen analizó el momento que atraviesa.
“No tengo emociones. Estoy completamente vacío”, confesó el neerlandés tras bajarse del monoplaza.
El piloto fue incluso más contundente al explicar que el problema no pasa únicamente por el accidente, sino por el nuevo reglamento técnico implementado en la Fórmula 1 para 2026, que según su visión afecta directamente la esencia de la conducción.
“No lo estoy disfrutando en absoluto. Como dije antes, no me importa dónde clasifique. Sea en el frente o sea donde estoy ahora, en términos de emociones, estoy completamente vacío”, explicó.
Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set!
This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1
El malestar de Verstappen con las nuevas reglas no es reciente. El propio piloto reveló que las primeras pruebas con el auto en el simulador ya habían generado sensaciones muy negativas.
“Ya era malo en el simulador, al punto de no querer manejar más”, admitió. Según su análisis, las modificaciones técnicas afectan el instinto natural que tienen los pilotos al conducir. “Van en contra de tus instintos como piloto”, sostuvo.
Incluso, el neerlandés dejó entrever que el futuro podría llevarlo a explorar otras categorías del automovilismo, como las competencias de GT3, donde cree que podría volver a encontrar mayor disfrute al volante. “Mentalmente, me estoy preparando para un año largo”, agregó.
En cuanto al accidente en sí, Verstappen calificó de extraño el comportamiento del monoplaza al momento del impacto. Según explicó, el problema se produjo cuando el eje trasero se bloqueó de manera repentina mientras pisaba el pedal.
“El auto se bloqueó solo en los ejes traseros. Fantástico”, comentó con ironía.
El piloto también reconoció que nunca había experimentado una situación similar durante su carrera.
“Nunca había experimentado algo así en toda mi vida. Iba pisando el pedal y el eje trasero simplemente estaba completamente bloqueado. A esa velocidad tenés mucha carga aerodinámica en el auto y luego se bloquea así… Sí, realmente extraño”, explicó.
Por ahora, Verstappen y el equipo Red Bull deberán analizar los datos del monoplaza para entender exactamente qué ocurrió. Mientras tanto, el neerlandés afrontará un desafío complejo: remontar desde el fondo de la parrilla en la primera carrera de una temporada que, según sus propias palabras, podría ser más larga de lo esperado.