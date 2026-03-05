El nuevo monoplaza de Aston Martin en la Fórmula 1 preocupa a Fernando Alonso: teme daños permanentes en las manos

El bicampeón del mundo explicó que esas vibraciones provienen principalmente del motor y que el efecto se siente en distintas partes del cuerpo. “Después de algunas vueltas se te quedan un poco adormecidas las manos, los pies y el cuerpo en general”, contó. Incluso señaló que, en algunos casos, los movimientos del coche provocan fallas en los componentes, como la caída de los espejos retrovisores o de la luz trasera.