El nuevo monoplaza de Aston Martin en la Fórmula 1 preocupa a Fernando Alonso: teme daños permanentes en las manos

El piloto español reveló que el auto presenta fallas que afectan al cuerpo de los conductores. El equipo limitará las vueltas en el GP de Australia mientras busca una solución técnica.

A tan solo horas del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Fernando Alonso expuso una situación preocupante dentro de Aston Martin. El piloto español reconoció que el monoplaza presenta fuertes vibraciones que, además de afectar el funcionamiento del auto, generan molestias físicas mientras conduce.

El bicampeón del mundo explicó que esas vibraciones provienen principalmente del motor y que el efecto se siente en distintas partes del cuerpo. “Después de algunas vueltas se te quedan un poco adormecidas las manos, los pies y el cuerpo en general”, contó. Incluso señaló que, en algunos casos, los movimientos del coche provocan fallas en los componentes, como la caída de los espejos retrovisores o de la luz trasera.

Pese a los inconvenientes, Alonso relativizó la gravedad del problema en términos competitivos. Aseguró que, si estuviera peleando por una victoria, podría soportarlo sin inconvenientes durante varias horas. De todos modos, admitió que el equipo necesita resolver la situación cuanto antes y que ya se están probando distintas soluciones.

Desde la escudería confirmaron que se está trabajando en ajustes técnicos para reducir esas vibraciones. Según explicó Alonso, el equipo probó varias alternativas en Japón y esperan comprobar en pista si funcionan durante el fin de semana del Gran Premio de Australia.

Mientras tanto, Aston Martin decidió tomar precauciones. El plan es que los pilotos no superen las 25 vueltas durante la primera carrera del campeonato para evitar que las vibraciones provoquen problemas físicos más serios.

El tema generó aún más preocupación cuando el ingeniero Adrian Newey, diseñador del AMR26, explicó que las vibraciones se transmiten directamente a los dedos de los pilotos. Según detalló, Alonso considera que superar ese límite de vueltas podría generar daños nerviosos permanentes en las manos, mientras que su compañero Lance Stroll cree que el umbral es incluso menor.

A esos inconvenientes se suman algunos problemas detectados en la unidad de potencia de Honda, lo que complica aún más el panorama para el equipo británico en el inicio del campeonato.

Por esa razón, Alonso reconoció que Aston Martin utilizará las primeras carreras como una etapa de prueba para entender mejor el comportamiento del auto y encontrar el camino de desarrollo durante la temporada. “No estamos al 100% ni mucho menos. Estas primeras carreras tendremos que usarlas para mejorar y encontrar la dirección del coche”, explicó.

