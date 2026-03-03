Cinco claves antes de que arranque la nueva temporada de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca del 6 al 8 de marzo en Melbourne, con el británico Lando Norris como defensor del título y Max Verstappen con ganas de revancha, lanzado a una verdadera “Operación Reconquista”.
Hacer pronósticos resulta complejo en un calendario de 24 Grandes Premios, que finalizará en diciembre en Abu Dabi, sobre todo por la introducción de una nueva reglamentación técnica que podría alterar sustancialmente la jerarquía de los últimos años.
¿Demasiado perfil bajo?
En el paddock se cruzaron acusaciones: ¿hubo realmente “sandbagging”? El término se utiliza para describir la práctica de esconder el verdadero potencial del auto durante los ensayos de pretemporada.
Verstappen deslizó sospechas al referirse a Mercedes.
“Llegado Melbourne veremos cuánta potencia ganan de repente, lo rápidos que van a ir en las rectas”, lanzó el cuatro veces campeón del mundo, que fue destronado por Norris en 2025.
Por su parte, el jefe de Williams, James Vowles, apuntó hacia Red Bull, sugiriendo que también podría estar ocultando cartas en los test de Baréin.
En cualquier caso, en la Fórmula 1 nadie muestra todo antes del estreno oficial, y menos en un año de cambios reglamentarios profundos.
El desembarco de Cadillac
Con la llegada de Cadillac, la F1 profundiza su expansión en Estados Unidos, uno de sus mercados estratégicos.
Tras el ingreso de Haas en 2016, ahora se suma otro nombre fuerte de la industria automotriz. Si bien Cadillac suministró motores en 1952 y 1953, para la mayoría de los aficionados será un debut prácticamente absoluto como equipo.
La escudería contará con Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos.
“Tenemos una base sólida sobre la que construir este proyecto”, aseguró el Team Principal Graeme Lowdon durante la pretemporada. “Para un equipo nuevo, eso es lo máximo que se puede pedir, salvo que ocurra un milagro”, añadió.
La readaptación de un clásico
Otro foco estará en Audi. La marca alemana, con un historial exitoso en Le Mans, el Dakar y el Mundial de Rallies, desembarca por primera vez como constructor pleno en la Fórmula 1.
Audi adquirió la estructura de Sauber y mantuvo a Nico Hülkenberg, quien en 2025 logró su primer podio en Silverstone tras una extensa trayectoria en la categoría. Su compañero será el brasileño Gabriel Bortoleto, de 21 años.
Las sensaciones en pretemporada fueron alentadoras, aunque el jefe del equipo, Jonathan Wheatley, pidió cautela.
Juventud al poder
Con 18 años y 212 días al momento del debut en Melbourne, Arvid Lindblad será uno de los pilotos más jóvenes en iniciar una temporada de Fórmula 1. El británico, con raíces suecas e indias, correrá para Racing Bulls junto a Liam Lawson.
Será el único debutante de la parrilla en 2026. En 2025 ganó tres carreras en la Fórmula 2 y forma parte del programa de jóvenes talentos de Red Bull desde la adolescencia.
En enero fue sincero sobre su preparación:
“No lo sé. Tengo mucho que aprender. Si me preguntan si estoy completamente preparado, no estoy seguro”, admitió en F1 TV.
Alonso y Hamilton, ¿un último baile?
En el otro extremo generacional aparecen Fernando Alonso (44 años) y Lewis Hamilton (41). Ambos podrían estar ante su última temporada en la categoría.
Alonso ganó sus títulos en 2005 y 2006, antes de que naciera Lindblad, y encara su último año de contrato con Aston Martin. La pretemporada no dejó señales contundentes sobre el potencial del equipo.
Hamilton, por su parte, afronta su último año con Ferrari tras una campaña 2025 irregular. El británico buscará demostrar que todavía puede competir por un histórico octavo título mundial.