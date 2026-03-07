Tarucas informó el estado de salud de Stefano Ferro tras el golpe en el partido ante Dogos

El triunfo de Tarucas ante Dogos XV por 29-26, en el duelo correspondiente a la tercera fecha del Súper Rugby Américas, también dejó un momento de preocupación dentro del campo de juego. Durante el partido, Stefano Ferro, jugador de Lawn Tennis que integra la franquicia del NOA, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico.