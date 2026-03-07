Tarucas informó el estado de salud de Stefano Ferro tras el golpe en el partido ante Dogos
El jugador de Lawn Tennis recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro ante Dogos por el Súper Rugby Américas. El parte médico confirmó que tuvo pérdida de conocimiento, aunque evoluciona favorablemente.
El triunfo de Tarucas ante Dogos XV por 29-26, en el duelo correspondiente a la tercera fecha del Súper Rugby Américas, también dejó un momento de preocupación dentro del campo de juego. Durante el partido, Stefano Ferro, jugador de Lawn Tennis que integra la franquicia del NOA, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico.
A través de un comunicado oficial, Tarucas informó que el jugador padeció un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento.
Según detalló el parte médico difundido por la franquicia, Ferro fue evaluado inmediatamente tras la acción y luego sometido a controles posteriores para seguir de cerca su evolución.
“Tras la evaluación médica inicial y el control posterior, el jugador se encuentra actualmente lúcido y con buena evolución clínica, bajo seguimiento del cuerpo médico de la franquicia”, señalaron desde Tarucas.
Además, el informe aclaró que el jugador continuará bajo observación durante las próximas horas, siguiendo los protocolos médicos establecidos para este tipo de lesiones.
“Continuará en observación y se realizarán los controles correspondientes de acuerdo a los protocolos médicos vigentes”, indicaron.
Los traumatismos de cráneo son situaciones que el rugby moderno trata con especial atención, por lo que el seguimiento médico resulta clave para determinar la evolución del jugador y los tiempos de recuperación antes de un eventual regreso a la actividad.