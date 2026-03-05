Britney Spears fue detenida por la policía de California: los motivos

Britney Spears volvió a meterse en problemas este miércoles por la noche. La cantante fue detenida en California en medio de un operativo de control de rutas, luego de que agentes de policía detectaran que manejaba bajo los efectos del alcohol, según informó el medio TMZ.
De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la artista fue trasladada a una comisaría, donde pasó la noche mientras se llevaban a cabo los registros correspondientes. Y luego la liberaron, cerca de las 6 de la mañana del jueves (hora local).
A partir del expediente que inició la policía del Condado de Ventura por su comportamiento, Spears no sólo terminó con la licencia y el vehículo retenidos, sino que también tendrá que presentarse ante la corte el próximo 4 de mayo.
Después de lo sucedido, los usuarios de las redes sociales notaron un gesto particular de parte de la cantante: eliminó su cuenta de Instagram. Sin embargo, todavía no dio declaraciones públicas respecto al episodio.
El que sí habló con la prensa fue el representante de Britney, en conversación con People. "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", expresó por escrito.
Y sumó: "Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley. Esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles".
En medio de la incertidumbre sobre la relación actual entre la cantante y su familia, el representante aclaró que sus allegados están al tanto. "Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", concluyó.
Una delicada situación judicial
El arresto de este miércoles se suma a una serie de escándalos protagonizados por Spears desde que recuperó su tutela en 2021, tras 13 años a cargo de su padre Jamie Spears. Así, la artista volvió a estar en control de su vida y su patrimonio tras una larga batalla legal.
Y, como primer gran movimiento financiero desde entonces, a finales de 2025 vendió su catálogo musical completo, tras firmar un contrato por alrededor de 200 millones de dólares.
Medios de Estados Unidos hablaron de un “acuerdo histórico” para la estrella del pop y lo compararon con el que cerró Justin Bieber en 2023.
Pero no todo es color de rosa en su vida ahora que recuperó su libertad. En 2025, Spears preocupó a sus fans en varias ocasiones por sus múltiples posteos sin sentido, en los que, con frecuencia, se la ve fuera de si.
En uno de los más alarmantes, publicado en septiembre de 2025, la cantante apareció interpretando la canción Unfaithful de la cantante Rihanna con un acento británico y un entorno hogareño que muchos describieron como desordenado.
En la grabación se ven perros corriendo por la casa y algunos usuarios señalaron incluso la presencia de desechos en el piso, lo que disparó los comentarios sobre su vida privada.
Ahora, los dichos de su representante tras el arresto confirman lo que ya se sabía: Britney no está bien y necesita ayuda.