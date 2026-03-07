Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Alerta naranja por tormentas intensas

Las tormentas se extenderán por casi todo el país el domingo, de norte a sur y de este a oeste. El mapa del SAT muestra, en total, 14 provincias con zonas en alerta amarilla. Estas regiones comprenden: Tucumán, sudeste de Catamarca, centro y sur de La Rioja, sudeste de Santiago del Estero, centro y este de Formosa, centro y sudeste de Chaco, centro y norte de Santa Fe, norte y este de Córdoba, centro de San Juan y Mendoza, este de La Pampa, oeste de Neuquén, centro, sur y este de Río Negro y la mitad este de Chubut.