Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este fin de semana para gran parte del territorio nacional y se espera que las condiciones se intensifiquen durante el domingo, afectando especialmente al centro del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) describió como “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente” algunos fenómenos que están a punto de tener lugar este fin de semana. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT), hay una provincia bajo alerta naranja este sábado. El domingo, en cambio, la intensidad de las precipitaciones crecerá en gran parte del país y llegará a abarcar siete provincias en el centro de Argentina.
El fin de semana comienza con alertas amarillas decretadas para casi todas las regiones del país. En el NOA, el sudeste de Jujuy y una pequeña zona en el noroeste de Salta, así como una región en el noreste de Santiago del Estero, están bajo alerta amarilla por tormentas que llegarán hacia la tarde. En el NEA y siguiendo la zona de Santiago, el noroeste de Chaco y de Formosa también esperan tormentas intensas, al igual que toda la provincia de Misiones.
En la región de Cuyo, el centro y este de San Juan, la mitad sur de Mendoza –sin la zona de la cordillera– y todo el oeste y sur de San Luis, también tienen pronosticadas tormentas fuertes para la tarde y la noche de hoy. En la Patagonia, la mitad oeste de La Pampa y casi toda Neuquén y Río Negro –a excepción de la zona montañosa en ambos casos–, están bajo alerta amarilla.
Alerta naranja por tormentas intensas
Las tormentas se extenderán por casi todo el país el domingo, de norte a sur y de este a oeste. El mapa del SAT muestra, en total, 14 provincias con zonas en alerta amarilla. Estas regiones comprenden: Tucumán, sudeste de Catamarca, centro y sur de La Rioja, sudeste de Santiago del Estero, centro y este de Formosa, centro y sudeste de Chaco, centro y norte de Santa Fe, norte y este de Córdoba, centro de San Juan y Mendoza, este de La Pampa, oeste de Neuquén, centro, sur y este de Río Negro y la mitad este de Chubut.
Dentro de la región marcada en amarillo, una peligrosa alerta naranja anuncia tormentas fuertes y severas que pueden ser acompañadas por granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, la cantidad de agua que caerá se ubicará entre los 50 y los 90 milímetros de precipitación acumulada.
La única región en la que las tormentas de la alerta naranja podrían ser menos intensas es Río Negro, donde las precipitaciones se darán por la mañana, al igual que en La Pampa y San Juan. La zona más comprometida este domingo será San Juan, donde habrá tormentas desde la madrugada del domingo hasta la tarde. En Mendoza, la alerta rige para la madrugada y la mañana, mientras que, para La Rioja, por la mañana y la tarde y, para Córdoba, solo por la tarde.
Recomendaciones para la alerta naranja
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar una serie de precauciones durante el tiempo que dure la alerta naranja:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.