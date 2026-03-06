Secciones
Tucumán sigue bajo alerta amarilla y se esperan más tormentas por la tarde

La mínima fue de 19 °C. Marcado descenso de la temperatura. El pronóstico para el fin de semana.

La mayor parte de la región se encuentra bajo alerta meteorológica y desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que pronóstico del tiempo anuncia más lluvias sobre Tucumán y un marcado descenso de la temperatura, que llegaría apenas a los 22 °C.

Bajo débiles lluvias y fuertes vientos desde el sector sur, el viernes amaneció con el cielo completamente cubierto en la capital tucumana. La temperatura mínima fue de 18 °C y la humedad de un 100%. 

Si bien se esperan precipitaciones débiles por la mañana, en Tucumán se deberá estar atentos a lo que sucedea en el sudoeste santiagueño, donde se pronostican las tormentas más fuertes de la jornada. De la magnitud y la dirección de los vientos dependerá cuánto de este frente ingresará por el sudeste de la provincia. 

Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables por la tarde y, según el SMN, las tormentas podrían intensificarse en el cierre de la jornada, en la que la temperatura máxima alcanzaría los 22 °C. 

Por la noche, el cielo seguirá cubierto y se anuncian chubascos que se extenderán incluso hasta la mañana del sábado. La temperatura retrocederá hasta los 20 °C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 18 °C. 

¿Cómo estará el fin de semana en Tucumán?

El SMN pronostica para el fin de semana más las lluvias, que se seguirían hasta el domingo. Las máximas no superarán los 24 °C y se esperan jornadas con mucha nubosidad. 

