Coparticipación: Molinuevo pide que la Corte de Tucumán dicte el fallo

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, exhortó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a dictar una sentencia de fondo en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta hace más de dos años respecto al sistema de distribución de fondos coparticipables que rige en la provincia. “Vamos a seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias para lograr la autonomía verdadera”, remarcó el jefe municipal en una entrevista con “Buen Día” (LG Play).
La acción judicial había sido planteada en octubre de 2023 en conjunto con Bella Vista (al año siguiente desistió de formar parte de este proceso). El objetivo expresado en la demanda original es que “se declare la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley 6.316 (Coparticipación local); del artículo 3° de la Ley 6.650 (Fondo de Desarrollo del Interior) y de los Decretos Reglamentarios respectivos de la Ley 8.829 (Convenios de Préstamos y Asistencia Financiera) con el fin de impedir que la demandada (el Superior Gobierno de la Provincia) siga lesionando con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta la Coparticipación Impositiva de las municipalidades que representamos”, señala el escrito.
Según el Sistema de Consulta de Expedientes del Poder Judicial de Tucumán, la causa cuenta con el alegato de las partes y con un dictamen del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez (considera que la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad de Concepción “debe ser rechazada”).
Por ello, en febrero pasado, mediante un escrito rubricado por el abogado Julio Francisco Herrera, se elevó un pedido ante la CSJT para que se dicte el fallo. “Es inconcebible el tiempo transcurrido desde que los presentes autos se encuentran en estado ‘pasó a estudio’, sin que este Tribunal se pronuncie, constituyendo un grave retardo de justicia”, advirtió Herrera. Y recordó que, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la dilación injustificada de un tribunal no puede redundar en un perjuicio irreparable para los recurrentes”. Por ello, solicitó “pronto despacho y una inmediata resolución” de la causa.
“Nos vimos obligados”
Molinuevo, en diálogo con LG Play, aseguró que Concepción está “bregando por una nueva ley para el reparto de impuestos nacionales y provinciales”. “Lo hicimos primero de forma amigable, con notas en la Legislatura, pero no tuvimos respuestas. Nos vimos obligados a ir a la Justicia”, apuntó el radical aliado a La Libertad Avanza.
El intendente aseguró que el expediente se encuentra “en estado de dictar sentencia, algo que venció el 7 de febrero”, por lo que ya debería existir un fallo, “a favor o en contra”. “Queremos que se expida el máximo tribunal provincial, porque en caso de que la sentencia no sea favorable, vamos a ir a la Nación”, añadió. En ese sentido, indicó que tienen optimismo por “existir jurisprudencias” en línea con el planteo de Concepción, y mencionó los casos de municipios de La Rioja y de Santiago del Estero. “Reclamaban que se repartan todos los impuestos, y no algunos. Tucumán, por ejemplo, es la única provincia donde no se reparte el impuesto que más se recauda, que es Ingresos Brutos”, enfatizó. Aseveró luego que el resultado de esta demanda “va a traer bienestar no sólo a los vecinos de Concepción, sino de todos los municipios del interior”. “En Tucumán, el 49% de lo que se reparte va para la Capital. Eso también es único, (no sucede en) ningún lugar de la Argentina”, insistió Molinuevo.