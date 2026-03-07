Coparticipación: Molinuevo pide que la Corte de Tucumán dicte el fallo

El intendente aseguró que el expediente se encuentra “en estado de dictar sentencia, algo que venció el 7 de febrero”, por lo que ya debería existir un fallo, “a favor o en contra”. “Queremos que se expida el máximo tribunal provincial, porque en caso de que la sentencia no sea favorable, vamos a ir a la Nación”, añadió. En ese sentido, indicó que tienen optimismo por “existir jurisprudencias” en línea con el planteo de Concepción, y mencionó los casos de municipios de La Rioja y de Santiago del Estero. “Reclamaban que se repartan todos los impuestos, y no algunos. Tucumán, por ejemplo, es la única provincia donde no se reparte el impuesto que más se recauda, que es Ingresos Brutos”, enfatizó. Aseveró luego que el resultado de esta demanda “va a traer bienestar no sólo a los vecinos de Concepción, sino de todos los municipios del interior”. “En Tucumán, el 49% de lo que se reparte va para la Capital. Eso también es único, (no sucede en) ningún lugar de la Argentina”, insistió Molinuevo.