Acevedo: "La caída de la coparticipación federal preocupa y afecta a las provincias"

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo recibió al legislador Gallia, presidente de la comisión de Hacienda, para analizar la situación financiera. Negociaciones con Buenos Aires.

Las actividades para promocionar el turismo. Las acciones para mitigar el impacto de las tormentas. Los operativos de seguridad para el verano. Además de los asuntos que tenía previstos, el Gobierno provincial sumó un tema clave a la agenda: la preocupación por la caída en los recursos coparticipables que envía la Nación.

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Ángel Acevedo, recibió esta mañana en el despacho principal de la Casa de Gobierno al legislador oficialista Carlos Gallia, que preside la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara provincial. “Hicimos un análisis sobre la situación en general del país, que repercute en cada uno y en Tucumán también. La caída de la coparticipación federal preocupa y afecta a las provincias”, señaló Acevedo a la prensa.

El jueves, el presidente de la Legislatura -al frente del PE por la licencia del gobernador Osvaldo Jaldo- había mantenido una audiencia con el ministro de Economía, Daniel Abad, para abordar también esta cuestión. En aquel encuentro, el funcionario había anticipado que la próxima semana viajará a Buenos Aires precisamente para avanzar con las gestiones relacionadas con los saldos a favor que tiene la Provincia en el balance con la Nación.

Acevedo prosiguió con la revisión de este tema en la charla con Gallia. Y aseguró que, en ese sentido, uno de los objetivos de la reunión era dialogar sobre “cómo colaboramos y cómo coordinamos nuestro accionar desde la Legislatura con el Poder Ejecutivo”.

El vicegobernador destacó que, en este contexto, desde el Gobierno provincial se llevan adelante medidas que promueven el turismo interno. “Es una de las formas de ir paliando y superando la crisis. Porque la caída de la coparticipación es porque cae el consumo, y con ello, hay menos recaudación por parte del Estado. Hay servicios que nosotros no podemos dejar de brindar, y eso nos preocupa. Hemos resuelto -y el gobernador lo dijo desde el primer día- que el Estado tiene que estar presente en materia de salud, de educación y de seguridad. Eso no lo vamos a delegar. No vamos a resignarnos. Tenemos que poner todo el esfuerzo para que el Estado provincial siga trabajando, y llegando a cada tucumano y tucumana”, añadió el compañero de fórmula de Jaldo.

Gallia también se mostró afligido por el impacto de la crisis en las arcas provinciales. “Habiendo aprobado hace prácticamente un mes un Presupuesto 2026 muy finito, equilibrado, pero siguiendo los acontecimientos de la economía del país, el tema financiero es preocupante”, sostuvo el presidente de la comisión de Hacienda.

Coincidió luego con Acevedo en cuanto al efecto de la disminución de los ingresos federales. “Vemos que la actividad económica está cayendo enormemente y eso merma la masa coparticipable de la provincia”, afirmó.

Analizó también las posibles repercusiones de las medidas que impulsa la gestión de Javier Milei (LLA). “Puede haber una reforma laboral que merme las ganancias de las empresas, lo que también tiene que ver con la coparticipación, al igual que el tema de Bienes Personales”, dijo ante la prensa.

Por ello, Gallia remarcó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal frente a escenarios cambiantes. “Cuando uno presupuesta, sabe que puede haber desviaciones positivas o negativas, y todo esto implica cómo ajustamos el cinturón para poder seguir adelante y que la Provincia continúe equilibrada”, indicó.

Por último, destacó las gestiones que realizaron Jaldo y Abad ante la Nación para recuperar recursos adeudados. “Nuestro ministro de Economía viaja asiduamente a Buenos Aires a negociar recursos genuinos que le deben a la Provincia, como las prestaciones que se hacen al PAMI a través de los hospitales públicos, que representan casi $36.000 millones”, subrayó.

Además de los costos que asume el Estado provincial por la atención a jubilados y jubiladas en centros médicos públicos, la Casa de Gobierno reclama fondos por otros conceptos, que van desde la cobertura de ajustes previsionales exigidos por vía administrativa o judicial, hasta los certificados de obra por proyectos iniciados por la Nación, y solventados por las arcas locales para evitar la paralización de los trabajos. En ese sentido, las sumas que buscaría compensar el Gobierno provincial mediante las negociaciones con la Casa Rosada superarían los $100.000 millones, según estimaciones.

Temas Osvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánMiguel Acevedo
