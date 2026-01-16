Acevedo: "La caída de la coparticipación federal preocupa y afecta a las provincias"

El vicegobernador destacó que, en este contexto, desde el Gobierno provincial se llevan adelante medidas que promueven el turismo interno. “Es una de las formas de ir paliando y superando la crisis. Porque la caída de la coparticipación es porque cae el consumo, y con ello, hay menos recaudación por parte del Estado. Hay servicios que nosotros no podemos dejar de brindar, y eso nos preocupa. Hemos resuelto -y el gobernador lo dijo desde el primer día- que el Estado tiene que estar presente en materia de salud, de educación y de seguridad. Eso no lo vamos a delegar. No vamos a resignarnos. Tenemos que poner todo el esfuerzo para que el Estado provincial siga trabajando, y llegando a cada tucumano y tucumana”, añadió el compañero de fórmula de Jaldo.