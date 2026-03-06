Alejandro Molinuevo defendió su viaje al Congreso y cuestionó al Concejo Deliberante de Concepción
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, aseguró que la relación con el Concejo Deliberante atraviesa un momento de tensión luego del cruce por la apertura de sesiones ordinarias y sostuvo que el conflicto tiene un trasfondo político.
Durante una entrevista en el programa La GACETA Central, emitido por LGPlay, el jefe municipal defendió su decisión de viajar a Buenos Aires para asistir a la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, donde el presidente Javier Milei brindó su discurso el 1 de marzo.
Molinuevo explicó que había solicitado al Concejo reprogramar el acto local por 24 horas, pero el pedido no fue aceptado. “Le pedí solamente 24 horas de cortesía para poder informar. No había nada que impidiera pasar el acto para el lunes”, afirmó.
Según el intendente, había puesto en conocimiento del cuerpo deliberativo la invitación recibida desde Presidencia de la Nación, que —dijo— se realizó de manera telefónica. Ante la negativa de los concejales, aseguró haber dejado preparado su informe de gestión en formato digital y papel.
“Las sesiones todavía no están abiertas”
El mandatario municipal cuestionó la decisión del Concejo de avanzar con una sesión sin su presencia y afirmó que, a su entender, ese acto carece de validez institucional.
“Fue una sesión nula”, sostuvo. Según explicó, la presidenta del Concejo no quiso asumir transitoriamente el rol de intendenta para habilitar la apertura formal de las sesiones ordinarias, argumentando que no había autorizado su viaje.
“Para mí, en Concepción las sesiones ordinarias todavía no están abiertas”, remarcó, y consideró que el conflicto deberá resolverse fijando una nueva fecha para el acto institucional y comunicándolo públicamente.
Molinuevo señaló que el vínculo con los concejales había sido “respetuoso” durante el año pasado, pero que la relación comenzó a deteriorarse a partir del proceso electoral de 2024. En ese sentido, atribuyó el episodio a “mezquindades políticas” y a la mayoría opositora del cuerpo deliberativo.
“Claramente es algo político de los ocho concejales peronistas que tenemos en el Concejo. Los respeto, pero creo que en esta oportunidad han cometido un grave error”, expresó.
Expectativa por la coparticipación
En la entrevista, el intendente también se refirió al reclamo judicial que impulsa el municipio por una nueva distribución de fondos de coparticipación en Tucumán.
Molinuevo explicó que el municipio inició gestiones en octubre de 2023 para impulsar una nueva ley de reparto de impuestos nacionales y provinciales. Tras no obtener respuestas en la Legislatura, el caso fue llevado a la Justicia.
“El proceso ya está en estado de dictar sentencia. El plazo venció el 7 de febrero y todavía no hay resolución”, señaló.
El jefe municipal afirmó que el objetivo es que se revise el actual esquema de distribución de recursos, al que calificó como desigual para los municipios del interior.
Según planteó, uno de los principales cuestionamientos es que en Tucumán no se distribuye entre los municipios el impuesto provincial a los ingresos brutos —el de mayor recaudación— y que cerca del 49% de los recursos coparticipables se concentran en la capital provincial.
“Queremos que se repartan todos los impuestos y que haya una verdadera autonomía municipal”, sostuvo.
Molinuevo agregó que, en caso de que el fallo del máximo tribunal provincial no sea favorable, el municipio evaluará continuar el reclamo ante la Justicia nacional, apoyándose en precedentes judiciales registrados en otras provincias.