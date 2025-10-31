Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Stand up: dos shows de humoristas visitantes

Dalia Gutmann es una de las pioneras femeninas del stand up y una de las máximas referentes de un estilo de humor irónico, verborrágico y desbordante. Esta noche, desde las 21 estará en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) con su nuevo show -definido como una “Experiencia”- dirigido por Mariela Asensio para compartir “las vivencias de una exadolescente de los 90 que se convirtió en una perimenopáusica adulta, madre de dos hijos, cambiante, dudosa e impuntual”. A la misma hora, pero en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) estará Nacho Saralegui con su monólogo basado en la comedia de observación, en el que incluye su participación en la serie “Porno y Helado”.



