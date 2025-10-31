Secciones
Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

La Orquesta Sinfónica de la UNT presentará un repertorio de autores de Italia, Francia y España.

CONCIERTO SOLIDARIO. La Orquesta Sinfónica actúa por la Fundación Fedeh. CONCIERTO SOLIDARIO. La Orquesta Sinfónica actúa por la Fundación Fedeh.
A total beneficio de la Fundación Fedeh, esta noche la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán ofrecerá el concierto “Música para vientos del Mar Mediterráneo, desde las 21.30 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), Como director invitado estará Héctor Lizana, mientras que participará como solista en piano Roberto Buffo.

El repertorio incluirá estrenos y primeras audiciones de compositores de Italia, Francia y España, abarcando tres siglos y sus correspondientes estilos. De la península italiana se escuchará la Sonata piano e forte de Giovanni Gabrieli para doble coro de vientos, y la Sinfonía en sol menor de Gaetano Donizetti para ensamble de maderas. Del país galo llevarán Dos Marchas patrióticas del tiempo de la Revolución, de autoría de Joseph Gossec, y la Suite francesa de Francis Poulenc, una instrumentación moderna de piezas renacentistas del compositor Claude Gervaise. El programa cerrará con el estreno argentino de la Fantasía española de Ricardo Villa para piano, vientos y percusión.

Sentido solidario

El espíritu solidario de esta presentación se expresa en el apoyo a la Fundación Fedeh, dedicada a la atención y cuidado de los enfermos hematooncológicos.

La orquesta sinfónica de la UNT tendrá nuevas audiciones para su ingreso

“El concierto es para continuar con la obra del hospital de día y los consultorios que estamos construyendo en Yerba Buena, para tener nuestro espacio propio en la avenida Perón entre Malvinas y un pasaje sin nombre, donde estamos trabajando para ultimar detalles de una obra para todos los tucumanos”, adelanta para LA GACETA su fundadora, Ana María de Cruz Prats. “Mientras tanto, seguimos trabajando con internación y atención al público, asistiendo al Estado desde el tercer piso del hospital Kirchner con nuestros equipos interdisciplinarios”, concluye.

Stand up: dos shows de humoristas visitantes

Dalia Gutmann es una de las pioneras femeninas del stand up y una de las máximas referentes de un estilo de humor irónico, verborrágico y desbordante. Esta noche, desde las 21 estará en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) con su nuevo show -definido como una “Experiencia”- dirigido por Mariela Asensio para compartir “las vivencias de una exadolescente de los 90 que se convirtió en una perimenopáusica adulta, madre de dos hijos, cambiante, dudosa e impuntual”. A la misma hora, pero en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) estará Nacho Saralegui con su monólogo basado en la comedia de observación, en el que incluye su participación en la serie “Porno y Helado”.

