Teatro Alberdi: una búsqueda de respuestas a temas acuciantes

“¿Que habremos tenido que equilibrar para que nos toque vivir esta realidad y enfrentar esta situación ¿Qué significado tiene que ese equilibrio sea logrado estando juntas? Lo que parece ser más importante es llegar al final del mejor modo posible y con calma”, refuerza el autor con preguntas retóricas que se responderán al ver la puesta en escena. “Con este espectáculo estamos llamando a la reflexión y nos desafiamos a todos para tomar una nueva actitud ante la vida”, agrega.