Secciones
EspectáculosGuía para salir

Teatro Alberdi: una búsqueda de respuestas a temas acuciantes

Lucas Lam presenta “Con la calma en ruinas”, con cuatro mujeres en tensión constante

Teatro Alberdi: una búsqueda de respuestas a temas acuciantes
Hace 6 Hs

Una institución, una misteriosa coordinadora de las actividades que se realizan allí y tres mujeres de distintas generaciones, pensamientos y posturas, coinciden en ese lugar en un momento critico de sus vidas. En su forma de relacionarse, buscarán encontrar las respuestas a sus interrogantes en común, pero las diferentes situaciones que van a enfrentar las llevarán a confrontar entre ellas y a enfrentarse a sus propias realidades en una instancia limite.

Esta es la sinopsis de “Con la calma en ruinas”, el estreno teatral que tendrá lugar esta noche a las 21 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), con dramaturgia y dirección de Lucas Lam y las actuaciones de Mónica Laméndula, Cristina Fiz Lobo, Nancy Vera Groy y Daiana Lazarte. La asistencia de dirección es de Soledad Berrondo.

“¿Que habremos tenido que equilibrar para que nos toque vivir esta realidad y enfrentar esta situación ¿Qué significado tiene que ese equilibrio sea logrado estando juntas? Lo que parece ser más importante es llegar al final del mejor modo posible y con calma”, refuerza el autor con preguntas retóricas que se responderán al ver la puesta en escena. “Con este espectáculo estamos llamando a la reflexión y nos desafiamos a todos para tomar una nueva actitud ante la vida”, agrega.

Temas Teatro Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Comentarios