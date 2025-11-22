Teatro Alberdi: una búsqueda de respuestas a temas acuciantes

Una institución, una misteriosa coordinadora de las actividades que se realizan allí y tres mujeres de distintas generaciones, pensamientos y posturas, coinciden en ese lugar en un momento critico de sus vidas. En su forma de relacionarse, buscarán encontrar las respuestas a sus interrogantes en común, pero las diferentes situaciones que van a enfrentar las llevarán a confrontar entre ellas y a enfrentarse a sus propias realidades en una instancia limite.
Esta es la sinopsis de “Con la calma en ruinas”, el estreno teatral que tendrá lugar esta noche a las 21 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), con dramaturgia y dirección de Lucas Lam y las actuaciones de Mónica Laméndula, Cristina Fiz Lobo, Nancy Vera Groy y Daiana Lazarte. La asistencia de dirección es de Soledad Berrondo.
“¿Que habremos tenido que equilibrar para que nos toque vivir esta realidad y enfrentar esta situación ¿Qué significado tiene que ese equilibrio sea logrado estando juntas? Lo que parece ser más importante es llegar al final del mejor modo posible y con calma”, refuerza el autor con preguntas retóricas que se responderán al ver la puesta en escena. “Con este espectáculo estamos llamando a la reflexión y nos desafiamos a todos para tomar una nueva actitud ante la vida”, agrega.