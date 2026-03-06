Secciones
¿Fin de semana pasado por agua? Qué anticipa el Servicio Meteorológico para Tucumán

El sábado y el domingo estararán marcados por la inestabilidad, aunque las temperaturas se mantendrán templadas.

TUCUMÁN. Se espera un fin de semana marcado por la inestabilidad. TUCUMÁN. Se espera un fin de semana marcado por la inestabilidad. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 2 Hs

Con el inicio del fin de semana, muchos tucumanos se preparan para dejar atrás la rutina y aprovechar los días de descanso, especialmente después de una semana marcada por el regreso a clases y la vuelta plena a las actividades habituales. Sin embargo, el tiempo vuelve a convertirse en un factor clave a la hora de planificar salidas y actividades.

Durante la noche del jueves se registraron precipitaciones en distintos puntos de la provincia y, a partir de allí, comenzó a surgir la gran pregunta: ¿seguirán las lluvias durante el sábado y el domingo?

El tiempo del fin de semana: Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas

El tiempo del fin de semana: Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán presentes en Tucumán durante varios días. Para este sábado se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C, con tormentas aisladas que podrían registrarse a lo largo de toda la jornada.

El domingo, en tanto, la temperatura tendrá un leve aumento. La máxima ascenderá a 25°C, aunque las condiciones inestables persistirán y se prevén lluvias durante todo el día, por lo que será recomendable tener a mano el paraguas.

Qué anticipa el SMN para la próxima semana 

El inicio de la próxima semana tampoco mostrará grandes variaciones en el panorama climático. Para el lunes se anticipa una mínima de 20°C y una máxima de 25°C, con tormentas previstas tanto durante la mañana como en horas de la noche.

De esta manera, el fin de semana en Tucumán estará marcado por la inestabilidad, aunque las temperaturas se mantendrán templadas.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

"Es el comienzo del fin": una noche de UPD con retos, remerones intervenidos y operativos policiales en Tucumán

UPD en Tucumán: la Policía identificó los puntos de concentración y reforzará la vigilancia en las escuelas

