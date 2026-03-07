Secciones
Se busca conocer la superficie destinada al citrus en Tucumán

Aunque hay un mapa que se aproxima a la realidad actual, la información que muestra se actualizó por última vez en agosto del año pasado.

Hace 6 Hs

La determinación de la superficie implantada con un cultivo es una herramienta fundamental para diversos análisis, especialmente para la estimación de producción, cuyo proceso está en marcha y para lo cual la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) ya solicitó a las empresas del sector la información pertinente. Estos datos nos permiten obtener una ‘foto actual’ precisa, que incluye no solo el área cultivada, sino también variables clave como la edad de los lotes, marcos de plantación y el estado general del cultivo.

Por otro lado, la secuencia de imágenes en el tiempo nos permitirá conocer cuál es la tendencia del cultivo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si bien a fines de 2025 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) brindó la información con respecto a la superficie implantada con cítricos en la Provincia, la misma fue determinada con imágenes hasta agosto 2025. A partir de ese momento, con imágenes posteriores, la Sección Sensores Remotos de la Eeaoc hizo una nueva determinación y la interpretación de las mismas fue trabajada en forma conjunta con los especialistas del INTA. La superficie neta total, correspondiente a plantaciones de dos y más años de edad, alcanza las 42.650 hectáreas. Este dato nos permite confirmar un crecimiento del área en producción del orden del 2,8% respecto a 2024, lo que representa una incorporación de 950 hectáreas adicionales al sistema productivo provincial que en su mayoría corresponden a renovación de lotes. Dentro del monitoreo, la Eeaoc determinó que el cultivo de limón mantiene una dominancia ocupando el 95,9% del total (40.900 ha) de las plantaciones, mientras que los cítricos dulces representan el 4,1% restante (1.750 ha). Asimismo, mediante el monitoreo a campo y el análisis satelital, la Eeaoc identificó 2.600 hectáreas aproximadamente que presentan firmas espectrales vinculadas a un manejo agronómico deficiente, principalmente en montes maduros, lo cual condiciona seriamente su potencial productivo.

Se busca conocer la superficie destinada al citrus en Tucumán

Para alcanzar esta precisión, la Eeaoc utilizó imágenes de los satélites Sentinel 2 (A, B y C) e imágenes de alta resolución provistas en el programa Google Earth desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2025, aplicando metodologías de clasificación multiespectral y análisis con Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.).

A nivel territorial, se identificó que el departamento Burruyacu lidera la superficie implantada tanto en limón como en cítricos dulces, registrando además el mayor aumento de área en nuevas hectáreas (6,3%). Por el contrario, hemos constatado descensos en la superficie de cinco departamentos, siendo Famaillá (3,1%) y Tafí Viejo (3,6%) los que presentaron las mayores reducciones.

