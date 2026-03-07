Récords de lluvias y eficiencia productiva

Los especialistas en estudiar el comportamiento de las plantas frente al agua en exceso o defecto indican que el esta es un elemento esencial para la producción debido a que proporciona un medio para la absorción y el transporte de nutrientes a los tejidos. Además, el agua también mantiene la temperatura de la planta, evitando que los órganos se sobrecalienten; ayuda a regular la cantidad de oxígeno disponible en la planta; mantiene la turgencia de los tejidos; permite el crecimiento e interviene en numerosos procesos metabólicos fundamentales, como la fotosíntesis, reduciendo el estrés del vegetal y evitando el daño por sequía.