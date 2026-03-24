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Estudiantes de la UNT pueden afiliarse a ASPE y acceder a atención médica gratuita

La obra social ofrece consultas médicas, odontología, análisis y atención psicológica. Qué requisitos hay que cumplir y dónde hacer el trámite.

GUÍA RÁPIDA. El trámite de afiliación se realiza en el centro de San Miguel de Tucumán. / MEDIOS UNT GUÍA RÁPIDA. El trámite de afiliación se realiza en el centro de San Miguel de Tucumán. / MEDIOS UNT
Hace 1 Hs

Cursar una carrera universitaria suele implicar jornadas largas, estrés por exámenes y poco tiempo para ocuparse de la salud. Para acompañar a los estudiantes durante esa etapa, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cuenta con la Acción Social para Estudiantes (ASPE), un sistema de atención médica pensado para quienes estudian en la universidad.

La afiliación permite acceder a consultas médicas, odontología, análisis clínicos, atención psicológica y distintos servicios de prevención. El trámite es sencillo y se realiza de manera presencial en la sede ubicada en Jujuy 457, en San Miguel de Tucumán.

Cómo afiliarse a ASPE

Los estudiantes deben acercarse a las oficinas de Acción Social para Estudiantes de la UNT de lunes a viernes, entre las 7 y las 19, con la documentación requerida.

Los requisitos son:

- Libreta universitaria o certificado de alumno regular

- Certificación negativa de obra social emitida por administración Nacional de la Seguridad Social

- Dos fotos carnet 4x4

En el caso de ingresantes, se debe presentar también la constancia de inscripción a la carrera. Para continuar dentro del sistema, la afiliación debe renovarse cada año. Uno de los requisitos es demostrar actividad académica: al menos una materia aprobada durante el último año.

Qué servicios ofrece ASPE

Los estudiantes afiliados pueden acceder a una red de servicios de salud que incluye: consultas médicas (clínica médica, infectología, traumatología, endocrinología, dermatología, kinesiología y nutrición); análisis clínicos (hematología, química clínica, serología, bacteriología y parasitología); estudios complementarios (radiografías, ecografías, tomografías y resonancia magnética); y otros servicios como odontología, psicología, enfermería y programas de salud sexual y prevención.

Además, ASPE puede justificar inasistencias por enfermedad en la universidad, siempre que el estudiante presente su libreta universitaria o DNI al momento de la consulta.

Lentes gratuitos para estudiantes afiliados

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT también mantiene un programa de entrega de lentes para estudiantes que estén afiliados a ASPE y necesiten corrección visual.

Para acceder al beneficio, los alumnos deben contar con una receta oftalmológica —que puede obtenerse en la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina, ubicada en la Facultad de Odontología (Av. Benjamín Aráoz 800), o con un oftalmólogo particular— y presentarla en la sede de ASPE en Jujuy 457.

La inscripción se realiza en la oficina y el programa funciona con cupos mensuales, por lo que los estudiantes quedan registrados en una lista de solicitantes.

Un respaldo para la vida universitaria

Para muchos jóvenes, comenzar la universidad también implica dejar la cobertura médica familiar o mudarse a otra ciudad. En ese contexto, ASPE funciona como un respaldo clave para cuidar la salud mientras se cursa una carrera.

Con un trámite sencillo y acceso a distintos servicios, el sistema busca acompañar a los estudiantes durante toda su trayectoria académica en la UNT. Afiliarse puede ser un paso importante para estudiar con mayor tranquilidad.

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