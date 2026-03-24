Estudiantes de la UNT pueden afiliarse a ASPE y acceder a atención médica gratuita

Cursar una carrera universitaria suele implicar jornadas largas, estrés por exámenes y poco tiempo para ocuparse de la salud. Para acompañar a los estudiantes durante esa etapa, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cuenta con la Acción Social para Estudiantes (ASPE), un sistema de atención médica pensado para quienes estudian en la universidad.