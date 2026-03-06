Fiesta Provincial de la Vendimia: vino, brindis, música y degustaciones en Colalao del Valle

Los Valles Calchaquíes se visten de gala para celebrar una noche completa dedicada a uno de los sectores más pujantes de la economía local. De la mano de bodegas y comunidades enteras, se festejará la Fiesta Provincial de la Vendimia, un evento en el que se darán a conocer las mejores producciones vitivinícolas de la provincia. Bajo el lema "Tucumán tiene todo", el Ente de Turismo vivirá un nuevo festival en todo su esplendor.