Fiesta Provincial de la Vendimia: vino, brindis, música y degustaciones en Colalao del Valle

Los Valles Calchaquíes se visten de gala para celebrar una noche completa dedicada a uno de los sectores más pujantes de la economía local. De la mano de bodegas y comunidades enteras, se festejará la Fiesta Provincial de la Vendimia, un evento en el que se darán a conocer las mejores producciones vitivinícolas de la provincia. Bajo el lema "Tucumán tiene todo", el Ente de Turismo vivirá un nuevo festival en todo su esplendor.
La gran fiesta será este 7 de marzo en la plaza Miguel Critto de Colalao del Valle. La convocatoria fue programada para las 16 y, desde entonces hasta la medianoche, los visitantes podrán rondar el predio para probar los manjares de la vid producidos en los valles. Pero eso no será todo. La oferta se ampliará y los paseantes podrán conseguir comidas tradicionales y productos artesanales.
La edición 2026 se enmarca en la promoción de la Ruta del Vino de Altura como producto turístico estratégico de la provincia, una propuesta que pone en valor el trabajo de las bodegas de los Valles Calchaquíes y la identidad vitivinícola del territorio. En esta oportunidad, las bodegas de Colalao del Valle y zonas aledañas celebrarán la vendimia de manera conjunta, consolidando una gran fiesta provincial del vino tucumano pensada para el encuentro entre productores, vecinos y visitantes.
Fiesta de la Vendimia: una copa, muchos vinos
Al llegar a la plaza principal de Colalao del Valle, todos los visitantes podrán ingresar de forma libre y gratuita. Los amantes del fermentado de uva conseguirán su copa contribución por solo $15.000 para degustar hasta cuatro vinos tucumanos. Todo lo recaudado será destinado a realizar obras en la parroquia de Colalao del Valle. Habrá en total 16 bodegas de la provincia.
La apertura será a las 16 y de 17 a 19 habrá juegos y premios. A partir de las 19, habrá shows en vivo. También habrá degustaciones; un paseo gastronómico que ofrecerá locro, humita, tamales y las infaltables empanadas a precio de feria; y un sector de paseo artesano para conocer lo que son capaces de fabricar las manos de los artistas y especialistas de los valles.
La noche de shows estará a cargo de estrellas locales destacadas como Cecilia Paliza, Oscar Godoy, Circus R40, La Yuna y Los Papachos. Para dar lugar a la danza, se presentarán los ballets Añoranzas de mi Tierra, El Antigal, Raíz Calchaquí e Ilusión Carpera.
Cómo llego a la Fiesta de la Vendimia en Colalao del Valle
Podés llegar en auto o en colectivo con la empresa Aconquija. El boleto por tramo cuesta $30.000 –un total de $60.000 para cubrir la ida y la vuelta–. Los tickets se consiguen en la página web oficial de transporte. Algunos prestadores de turismo independientes ofrecen traslados, excursiones y servicios más personalizados.
Colalao del Valle, Amaicha del Valle y Tafí del Valle ofrecen alojamientos de distintas categorías y servicios para los turistas. La lista de los sitios habilitados está disponible en la web del Ente Tucumán Turismo –www.tucumanturismo.gob.ar–.
El Ente de Turismo recomienda llevar abrigo, sobre todo para los descensos de temperatura de la noche; usar protector solar y gorra en caso de ir temprano; hidratarse lo suficiente y nombrar un conductor designado para el grupo.