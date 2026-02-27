SociedadGastronomía "Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano De los viñedos de Europa a la ruta 40. La experiencia de un intercambio estudiantil que terminó con una cata inolvidable y la etiqueta de Finca Viñas del Chañar grabada en su brazo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL ESPECIALISTA. Charlene es una palabra autorizada a la hora de hablar de vinos. Por Edu Ruiz Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos? Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía