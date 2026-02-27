Secciones
SociedadGastronomía

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

De los viñedos de Europa a la ruta 40. La experiencia de un intercambio estudiantil que terminó con una cata inolvidable y la etiqueta de Finca Viñas del Chañar grabada en su brazo.

ESPECIALISTA. Charlene es una palabra autorizada a la hora de hablar de vinos. ESPECIALISTA. Charlene es una palabra autorizada a la hora de hablar de vinos.
Edu Ruiz
Por Edu Ruiz Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse
2

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina
3

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?
4

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas
5

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía
6

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Más Noticias
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios