Comienza la Fiesta de la Vendimia de Tucumán en los Valles Calchaquíes

Enoturismo

La celebración busca poner en valor el crecimiento del vino tucumano, una actividad que en los últimos años consolidó su lugar dentro del sector a nivel nacional. A lo largo de la Ruta del Vino de Altura conviven proyectos familiares, bodegas boutique y experiencias comunitarias que trabajan con variedades como torrontés, malbec, tannat o cabernet franc, adaptadas a los suelos pedregosos y a la amplitud térmica del valle. Hoy esta ruta reúne unas 11 bodegas que ofrecen servicios de enoturismo, a las que se suman casi una decena de productores. Se encuentran distribuidas a lo largo de 100 kilómetros entre Colalao del Valle y Amaicha, donde la vitivinicultura se desarrolla en viñedos ubicados entre los 1.700 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar.