Estudiantes se hizo fuerte en casa y venció a Hindú en un final de película

El último cuarto fue puro drama. Con el aporte de Ramiro Rattero en la zona pintada y un triple clave de Matías Pikaluk, la visita logró pasar al frente por la mínima a falta de 4:16 para el cierre. Pero en el momento de la verdad, apareció la jerarquía: Juan Cruz Rodríguez (máximo anotador con 19 puntos) mantuvo al equipo a tiro, y Elías Cave, con un triple agónico a falta de 36 segundos, puso la diferencia de dos posesiones que terminó por sellar el 78-74 definitivo en favor de los de calle Monteagudo.