Estudiantes se hizo fuerte en casa y venció a Hindú en un final de película

En un partido que tuvo de todo, la "Cebra" derrotó al equipo cordobés por 78 a 74. Con esta victoria, el equipo tucumano alcanza un récord positivo de 13-12 y se acomoda en la tabla.

Hace 4 Min

En la recta final de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet, Estudiantes ganó como local frente a Hindú de Córdoba y se afianza en puestos de reclasificación.

El comienzo del juego fue un monólogo de efectividad por parte de la visita. Hindú entró con la mano caliente, firmando un 6/6 en triples en los primeros minutos, con un Tomás Ludueña intratable (4/4 desde el perímetro). Sin embargo, tras un tiempo muerto solicitado por el DT Fabrizio Espósito, "La Cebra" ajustó las tuercas en defensa y logró neutralizar el vendaval cordobés para cerrar el primer cuarto en tablas: 22-22.

El segundo periodo fue el mejor momento del local. Con una presión asfixiante y una defensa zonal que confundió a Hindú, Estudiantes metió un parcial de 16 a 5 en apenas cuatro minutos. La rotación del banco dio frutos y el ritmo del partido pasó a ser exclusivamente tucumano, yéndose al descanso largo con una ventaja tranquilizadora de 51 a 37.

Sufrimiento y desahogo final

Tras el entretiempo, el trámite cambió. La defensa de Hindú creció, forzando tiros de baja calidad en el local, y de la mano de Ludueña (repartiendo y anotando) la brecha se acortó a solo cuatro puntos.

Estudiantes se hizo fuerte en casa y venció a Hindú en un final de película

El último cuarto fue puro drama. Con el aporte de Ramiro Rattero en la zona pintada y un triple clave de Matías Pikaluk, la visita logró pasar al frente por la mínima a falta de 4:16 para el cierre. Pero en el momento de la verdad, apareció la jerarquía: Juan Cruz Rodríguez (máximo anotador con 19 puntos) mantuvo al equipo a tiro, y Elías Cave, con un triple agónico a falta de 36 segundos, puso la diferencia de dos posesiones que terminó por sellar el 78-74 definitivo en favor de los de calle Monteagudo.

Con este triunfo, Estudiantes se acomodó en el octavo lugar de la tabla, con 13 triunfos y 12 derrotas. A falta de siete partidos, se acomoda de cara a la reclasificación, donde tendrá ventaja de localía si termina entre el 5° y el 8° puesto. Si termina entre el puesto 9 y el 12, perderá ese beneficio. Aunque aún hay chances matemáticas, para llegar al 4° lugar —que da el pase directo a los playoffs— la "Cebra" debería ganar todo lo que queda y esperar resultados que lo favorezcan.

El próximo compromiso será este lunes cuando reciba a Santa Paula de Gálvez (Santa Fe).

