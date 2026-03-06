Secciones
En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

El mandato dura cinco años y el cargo tiene rango constitucional. La sesión duró menos de una hora.

Hace 1 Hs

Con el aval del bloque oficialista y el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, el ex intendente de Aguilares Agustín Fernández fue elegido como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán. Un total de 48 legisladores presentes, 38 respaldaron a Fernández, 6 a Claudia Boyanovsky y hubo 4 abstenciones. 

En una sesión especial, la Legislatura ungió a Fernández como el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia. Fernández encabezaba la terna final que llegó al recinto, integrada también por José Antonio Alcaraz y Claudia Isabel Boyanovsky. 

Sin embargo, el peso territorial del dirigente y su alineamiento directo con la Casa de Gobierno fueron determinantes para que el cuerpo legislativo le otorgara la responsabilidad de conducir el organismo encargado de defender los derechos colectivos de los tucumanos.

Un perfil de gestión y lealtad política

El flamante Ombudsman no es un recién llegado a la política local. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNSTA, Fernández cuenta con un currículum que equilibra la formación académica con la "territorialidad": gobernó la ciudad de Aguilares durante tres mandatos consecutivos y, más recientemente, presidió el bloque "Independencia" en la Cámara de Diputados de la Nación.

La elección cumplió con los pasos institucionales previstos por la Ley N° 6.644. El proceso, que comenzó con 45 aspirantes, atravesó las etapas de entrevistas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos, hasta derivar en la terna que se votó hoy.

Además de los peronistas, tuvo el respaldo del legislador de Libres del Sur, Ernesto Gómez Rossi y de parte del bloque Compromiso Tucumán. En tanto que Tomás Cobos, hijo del actual Defensor del Pueblo, votó a favor de Fernández. Sin embargo se retiró del recinto antes de su juramento.

El mandato dura cinco años y el cargo tiene rango constitucional. La sesión duró menos de una hora. 

