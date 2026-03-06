Secciones
Tras el susto en las prácticas, Colapinto vuelve a pista en la Fórmula 1: horarios y TV del GP de Australia

El piloto argentino continuará su actividad este viernes por la noche con la tercera práctica antes de la clasificación.

BUSCA MEJORAR. Colapinto no tuvo un buen inicio en el GP de Australia. BUSCA MEJORAR. Colapinto no tuvo un buen inicio en el GP de Australia.
Hace 2 Hs

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 continuará este viernes por la noche con la actividad de Franco Colapinto, que volverá a salir a pista con Alpine en el circuito de Albert Park. Luego de las dos primeras prácticas libres, el piloto argentino buscará mejorar el rendimiento del equipo francés en la última tanda de entrenamientos antes de la clasificación.

La jornada previa dejó una imagen que generó preocupación cuando Colapinto debió ser asistido tras la segunda práctica por una molestia en el ojo. El propio piloto explicó lo ocurrido y llevó tranquilidad al señalar: “¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres! Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación".

Más tarde detalló cómo se produjo el inconveniente y confirmó que podrá continuar con normalidad el fin de semana. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte de ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. En el momento el hielo seco no se derrite, te queda adentro. Es todo químico. Te quema, me quemó una parte. Ahora estoy bien, veo mejor que antes de a poquito. Así que tranquilo para mañana”.

En lo deportivo, Alpine tuvo un inicio complicado en Melbourne. Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre y 18° en la segunda, mientras que su compañero Pierre Gasly se ubicó apenas por delante en la FP2. Tras la jornada, el argentino reconoció: “No hemos tenido el mejor comienzo de fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.

Horarios y TV del Gran Premio de Australia

Viernes 6 de marzo
Práctica Libre 3: 22.30 

Sábado 7 de marzo
Clasificación: 2 am

Domingo 8 de marzo
Carrera: 1 am - 58 vueltas

TV: Disney+ y Fox Sports

