Tras el susto en las prácticas, Colapinto vuelve a pista en la Fórmula 1: horarios y TV del GP de Australia

Más tarde detalló cómo se produjo el inconveniente y confirmó que podrá continuar con normalidad el fin de semana. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte de ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. En el momento el hielo seco no se derrite, te queda adentro. Es todo químico. Te quema, me quemó una parte. Ahora estoy bien, veo mejor que antes de a poquito. Así que tranquilo para mañana”.