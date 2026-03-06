Secciones
Choferes de la línea 131 reclamaron por despidos frente a la Casa de Gobierno

Serían seis los trabajadores. Fueron recibidos por las autoridades.

Hace 2 Hs

Un grupo de choferes de la Línea 131 se manifiestó frente a la Casa de Gobierno, en reclamo por el despido de seis trabajadores de la empresa que une la capital con la ciudad de Tafí Viejo. 

En el inicio de la mañana, los trabajadores estacionaron los colectivos sobre la calle 25 de Mayo, a metros de la explanada del edificio gubernamental. 

Los manifestantes no interfierieron con el tránsito y se fueron luego de ser recibidos por autoridades de la Casa de Gobierno, a quienes les llevaron sus inquietudes ante los despidos.

Tafí Viejo
