EN VIVO Colapinto terminó 16° en la FP1 del GP de Australia y ya piensa en la clasificación

Colapinto vuelve a boxes y Gasly se acerca en la tabla
El francés sube al 16° lugar y queda a cuatro décimas y media del argentino, que marcha 18°. Alpine sigue sin mostrar ritmo en la primera jornada
Norris vuelve a pista con blandos para mejorar su tiempo
El vigente campeón del mundo, que marcha 15°, sale nuevamente a girar en Albert Park en busca de bajar su registro
Colapinto no logra mejorar y sigue 18°
El argentino salió con neumáticos blandos tras su parada en boxes, pero se fue ancho en una curva y no pudo bajar su tiempo. Continúa detrás de Pierre Gasly
¡Explota Albert Park! Piastri marca el mejor tiempo
El australiano giró en 1:19.729 y se puso al frente de la FP2. Leclerc intentó superarlo, pero quedó detrás de los Mercedes y de Hamilton
Mercedes domina la FP2 mientras Verstappen sigue sin girar
Antonelli lidera la sesión, seguido por Russell y Hamilton. Ferrari pelea desde atrás con Leclerc sexto, mientras Red Bull aún no pone en pista al neerlandés.
Colapinto se va ancho y debe abortar la vuelta
El argentino se pasó levemente en el inicio de su giro cronometrado y tuvo que levantar. Continúa 18°, con neumáticos medios, detrás de Gasly por siete décimas
Verstappen finalmente sale a pista en la FP2
El neerlandés pudo comenzar a girar en Melbourne tras resolver un problema de sensores que había retrasado su salida en la sesión
Pérez sigue en boxes: Cadillac detectó un problema en un sensor
El equipo confirmó la falla que ya había provocado un trompo del mexicano en la FP1. Alonso y Verstappen son los otros pilotos que aún no registran tiempos en la sesión
Aston Martin, muy lejos de la punta en la FP2
Alonso regresó a boxes sin marcar tiempo y Stroll, con neumáticos blandos, registró 1m27s214, a más de siete segundos del mejor registro de la sesión
Colapinto entra a boxes tras sus primeras vueltas
Russell marca un buen tiempo
Con neumáticos blandos, el británico registró 1m20s049 y superó el tiempo que Charles Leclerc había marcado en la FP1.
Alonso sale a pista por primera vez en la temporada 2026
Tras perderse la FP1, el piloto español de Aston Martin gira por primera vez en el circuito de Albert Park durante la segunda práctica
Y ESTO ES NOTICIA: Fernando Alonso sale por primera vez a la pista en Melbourne.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aUvIZmYayL
Varios pilotos aún no salieron a pista
Alonso, Pérez, Verstappen, Stroll y Norris todavía no registran vueltas en la segunda práctica del Gran Premio de Australia
Antonelli supera a Hamilton y queda primero en la FP2
Hamilton muy cerca de Franco
¡HAMILTON ESTUVO MUY CERCA DE CHOCAR A COLAPINTO! El argentino arrancó con problemas con la marcha, fue lento en la recta principal y el piloto de Ferrari logró esquivarlo a tiempo.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uNj8ONqjzm
Colapinto mejora su tiempo y se mete 11°
Tras una primera vuelta lanzada algo lenta, el argentino bajó sus registros y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly por más de dos décimas
Hamilton marca el mejor tiempo y desplaza a los Mercedes
El británico giró en 1m20s903 y quedó al frente de la FP2 en Australia. Russell intentó responder y quedó a apenas 81 milésimas; Antonelli aparece tercero
La FIA investigará el toque entre Lindblad y Russell tras la FP2
Problemas para Verstappen en el inicio de la FP2
El piloto de Red Bull intentaba salir a pista, pero su auto quedó detenido en boxes y deberá esperar para comenzar a girar en la segunda práctica.
Pequeño contacto entre Lindblad y Russell en la salida
Los dos pilotos tuvieron un roce leve en la salida de boxes durante el inicio de la segunda práctica del Gran Premio de Australia.
¡TODAVÍA NO ARRANCAMOS Y YA HUBO UN CHOQUE! Russell golpeó a Lindblad en la salida de boxes y tuvo que cambiar el alerón delantero.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dk3V7ATPMV
Colapinto inicia la FP2 con neumáticos medios
El piloto argentino repite la estrategia de la primera práctica en Albert Park. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, también salió a pista con el mismo compuesto.
Inició la segunda práctica libre
Los próximos 60 minutos
Con 23°C de temperatura ambiente y 32°C en pista, los pilotos tienen una hora para seguir adaptándose a los monoplazas 2026 y trabajar en la gestión de energía del motor híbrido.
En minutos Franco Colapinto corre la segunda prueba en el GP de Australia
Colapinto finalizó 16° en la FP1
El argentino se quedó a 3.058 segundos de Charles Leclerc, quien fue el líder de la FP1 con un tiempo de 1:20.267.
Colapinto ingresó a los pits
El argentino entró a los boxes y hasta el momento ya dio 18 vueltas.
El auto de Albon se quedó parado en la pista
El Williams de Albon necesitó asistencia para salir de la pista y continuar con la práctica. Quedan 10 minutos.
Colapinto y Gasly no pueden mejorar sus tiempos
Los pilotos de Alpine no pueden mejorar sus registros y están en la parte baja de la tabla.
"Checo" Pérez perdió su espejo
El espejo del monoplaza de Cadillac voló en una de las curvas del circuito de Albert Park.
Verstappen es el puntero
El holandés marcó un récord de 1:20.908.
El argentino se fue a la grava
En una de las curvas de Albert Park, el argentino se salió de la pista y se fue a la grava, aunque rapidamente pudo regresar al pavimento para continuar en la FP1.
Colapinto está en el puesto 16
El argentino está lejos de los primeros puestos de la práctica.
Colapinto regresó a la pista
El argentino volvió a la pista de Albert Park luego de pasar unos minutos en los pits.
Gran tiempo de Verstappen
El holandés marcó un tiempo de 1:22.920 y le sacó un 0.893 a Hamilton.
Colapinto está cuarto
Colapinto marcó un tiempo 1:27.466, y está siendo superado por Russell, Bearman y Verstappen.
Lindblad presenta problemas a la salida
El piloto de Red Bull Racing no pudo salir a la pista debido a que presentó algunos problemas su monoplaza.
Piastri presenta problemas
El australiano tiene problemas con la potencia del monoplaza de McLaren y la competición dictaminó un virtual safety car.
Empezó el primer entrenamiento en Australia
Ferrari y Audi salieron a la pista en Albert Park.
Verstappen y Hamilton criticaron los cambios de la F1
La nueva era de la Fórmula 1 todavía no empezó y ya generó críticas de dos de sus máximas figuras. Max Verstappen y Lewis Hamilton cuestionaron los cambios reglamentarios que llegarán en 2026, especialmente el nuevo reparto de potencia entre combustión y electricidad, que pasará de un 80/20 a un 50/50. Hamilton advirtió que los pilotos tendrán dificultades para recuperar energía de la batería y que eso obligará a bajar marchas para generar potencia extra, mientras que Verstappen fue todavía más duro tras probar su nuevo Red Bull: “Conducirlos no es muy divertido. Se parece más a la Fórmula E con esteroides”, lanzó el tetracampeón neerlandés. Ambos coincidieron en que los autos exigirán más gestión que conducción, aunque reconocieron que el reglamento será igual para todos.
Varrone fue 14° en el entrenamiento
El bonaerense Nicolás Varrone finalizó 14° en el primer entrenamiento de la Fórmula 2 en Melbourne, en una sesión muy apretada en la antesala del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto argentino quedó a 1,2 segundos del mejor tiempo, que fue marcado por el francés Gabriele Minì (MP Motorsport), integrante de la Academia Alpine, con un registro de 1:29.137. La práctica también tuvo un incidente: el debutante Colton Herta, que llegó desde la IndyCar de la mano de Cadillac, protagonizó un trompo durante la sesión.
Susto en Melbourne: motor incendiado de Colnaghi
El inicio del fin de semana en Melbourne dejó una imagen impactante para el joven Mattia Colnaghi. El piloto ítalo-argentino de 17 años no pudo completar la primera práctica libre de la Fórmula 3 luego de que el motor de su monoplaza se incendiara en plena recta del circuito de Albert Park.
Cuando restaban apenas seis minutos para el final de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia, del auto de Colnaghi comenzaron a salir enormes llamaradas desde la parte trasera. El fuego se originó en el motor Mecachrome V6 que utilizan todos los autos de la categoría, lo que obligó a detener la tanda con bandera roja.
A pesar de la espectacularidad del incidente, el piloto no sufrió consecuencias físicas y pudo salir rápidamente del vehículo. Antes del problema mecánico había logrado registrar tiempos que lo ubicaban en el 15° puesto de la sesión.
El episodio generó preocupación en el paddock y ahora el equipo deberá trabajar contrarreloj para dejar el auto en condiciones de cara a la clasificación en Melbourne. Para Colnaghi, que compite con licencia argentina, el objetivo será recuperar terreno en un fin de semana que empezó con un susto inesperado.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto comenzará su actividad en la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, la primera cita del calendario 2026. La acción en el circuito de Albert Park se pondrá en marcha para el argentino este jueves a las 22.30 (hora de Argentina) con la primera sesión de prácticas libres. El cronograma continuará el viernes con el segundo entrenamiento desde las 2 y el tercero a las 22.30, mientras que la clasificación se disputará el sábado entre las 2 y las 3. La carrera, prevista para el domingo a la 1, se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.