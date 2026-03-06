EN VIVO Colapinto terminó 16° en la FP1 del GP de Australia y ya piensa en la clasificación

22:10 hs

Susto en Melbourne: motor incendiado de Colnaghi

El inicio del fin de semana en Melbourne dejó una imagen impactante para el joven Mattia Colnaghi. El piloto ítalo-argentino de 17 años no pudo completar la primera práctica libre de la Fórmula 3 luego de que el motor de su monoplaza se incendiara en plena recta del circuito de Albert Park.

Cuando restaban apenas seis minutos para el final de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia, del auto de Colnaghi comenzaron a salir enormes llamaradas desde la parte trasera. El fuego se originó en el motor Mecachrome V6 que utilizan todos los autos de la categoría, lo que obligó a detener la tanda con bandera roja.

A pesar de la espectacularidad del incidente, el piloto no sufrió consecuencias físicas y pudo salir rápidamente del vehículo. Antes del problema mecánico había logrado registrar tiempos que lo ubicaban en el 15° puesto de la sesión.

El episodio generó preocupación en el paddock y ahora el equipo deberá trabajar contrarreloj para dejar el auto en condiciones de cara a la clasificación en Melbourne. Para Colnaghi, que compite con licencia argentina, el objetivo será recuperar terreno en un fin de semana que empezó con un susto inesperado.