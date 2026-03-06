Secciones
Por presiones de Trump, salen de Honduras los últimos médicos cubanos
SAN PEDRO SULA, Honduras.- El último contingente de médicos cubanos que permanecía en Honduras partió este jueves al no ser renovado el convenio por el cual operaba en el país desde hace dos años.

La cooperación, que llegó a tener 170 integrantes entre doctores y técnicos, expiró en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Cuba, que obtiene la mayor parte de sus divisas del envío de brigadas médicas al extranjero.

El grupo de 45 médicos viajó desde el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula con valijas repletas de compras hacia la isla golpeada por un bloqueo petrolero estadounidense, que agrava sus problemas de suministro de electricidad. El miércoles, los cubanos sufrieron un nuevo apagón masivo.

“Ellos nunca van a perdonar que (...) Cuba sea capaz de decidir y de hacer ejercicio del derecho de todos los pueblos a la autodeterminación”, dijo Armando Castillo, jefe de la brigada, antes de partir.

“Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y nuestra libertad al precio que sea necesario”, añadió Castillo junto a colegas que viajaron con ropa y juguetes para sus familias que algunos adquirieron en tiendas de segunda mano.

“Trata de personas”

Funcionarios estadounidenses han descrito la cooperación como “trata de personas” y “trabajo forzoso”, lo que el gobierno cubano rechaza.

La decisión del presidente conservador Nasry Asfura, aliado de Trump, de poner fin al convenio sigue los pasos de Guatemala y Antigua y Barbuda, que también eliminaron los acuerdos mediante los cuales médicos cubanos trabajaban especialmente en zonas alejadas. Guyana, de su lado, pretende remunerarlos directamente.

El gobierno de La Habana denunció la muerte de 32 cubanos durante los ataques de EEUU a Venezuela

El gobierno de Asfura sostiene que es una “decisión de política exterior”, sin dar más detalles, y que el plan es reemplazar a los médicos cubanos por personal local e incluso extranjero.

Según Castillo, la brigada realizó medio millón de consultas médicas y unas 23.000 cirugías como parte del contrato suscrito por la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien finalizó su mandato en enero pasado.

